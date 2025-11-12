Maglia Milan 2026/27 nel segno della tradizione? Le ultime novità

Pianeta Milan
Maglia Milan, i rossoneri potrebbero cambiare rotta in vista della stagione 2026/27. Possibile ritorno alla tradizione e non solo. Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Si parla sempre di possibili novità per quanto riguarda le nuove maglie del Milan in vista delle prossime stagioni. Dopo anni di innovazioni, specialmente in questa stagione, il Diavolo potrebbe tornare alla tradizione. Ecco le ultime novità riportate dal sito footyheadlines.com.

La maglia casalinga del Milan per la stagione 2026-27, si legge, dovrebbe presentare ampie strisce ispirate ai modelli della fine degli anni '90. Puma sarebbe pronta a riproporre il classico look del Milan per la stagione 2026-27. La maglia Puma AC Milan 26-27 presenterà le iconiche strisce rosse e nere del club ovviamente, ma dovrebbe farlo nelle forma tradizionale. Ci potrebbero essere dei dettagli bianchi nel logo e non solo.

La maglia casalinga del Milan per la stagione 2026-27, si legge, dovrebbe avere delle strisce larghe, che ricordano la maglia casalinga del 1998-99, che fu realizzata da Adidas. Vedremo se davvero sarà così nei prossimi mesi. La maglia del 1998-99 la potete vedere come foto copertina dell'articolo.

