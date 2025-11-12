Maglia Milan 2026/27 nel segno della tradizione? Le ultime novità

Maglia Milan, i rossoneri potrebbero cambiare rotta in vista della stagione 2026/27. Possibile ritorno alla tradizione e non solo. Ecco i dettagli

La maglia casalinga del Milan per la stagione 2026-27, si legge, dovrebbe presentare ampie strisce ispirate ai modelli della fine degli anni '90. Puma sarebbe pronta a riproporre il classico look del Milan per la stagione 2026-27. La maglia Puma AC Milan 26-27 presenterà le iconiche strisce rosse e nere del club ovviamente, ma dovrebbe farlo nelle forma tradizionale. Ci potrebbero essere dei dettagli bianchi nel logo e non solo.