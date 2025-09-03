Milan, Ibrahimovic mostra tutte le sue maglie e lancia una frecciatina | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, ex bomber del Milan e oggi Senior Advisor di RedBird per il club rossonero, ha mostrato tutte le sue maglie su Instagram

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e oggi Senior Advisor di RedBird per il club rossonero, ha svelato con orgoglio un vero e proprio museo personale della sua carriera, mostrando le maglie che ha indossato negli anni in un emozionante video condiviso sui social. Ma a chiusura del reel compare la scritta: "In molti indossano questi colori, solo uno li ha portati in vita". Una frecciatina per qualche suo collega o solo una frase in pieno stile Ibra? (Instagram/@iamzlatanibrahimovic)