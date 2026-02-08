Il Milan continua con il suo lavoro per il presente e per il futuro dell'attacco. A gennaio il club ha chiuso per Fullkrug, ma in estate potrebbe cambiare molto. Come detto occhi anche su talenti interessanti per le prospettive del club rossonero. Tra questi ci potrebbe essere il classe 2007 Andrej Kostic. Il giocatore è stato cercato durante tutto il mese di gennaio, ma il Milan potrebbe cercare l'accordo con il Partizan Belgrado in questi mesi in vista del calciomercato estivo. Come gioca Kostic? Fisico molto imponente nonostante la giovane età (alto un metro e novanta): ha nelle sue armi un tiro molto potente e secco. Può essere pericoloso sia fuori che dentro l'area di rigore. A livello fisico è già strutturato e pronto anche per un campionato come la Serie A. Può segnare in tutto modi e sa farlo anche in area di rigore. Bene anche di testa. Sa usare bene entrambi i piedi. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i suoi numeri.