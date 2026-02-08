Milan, Kostic potrebbe essere il colpo di mercato dei rossoneri per il futuro dell'attacco di Massimiliano Allegri. I numeri parlano chiaro. Ecco la nostra analisi
Il Milan continua con il suo lavoro per il presente e per il futuro dell'attacco. A gennaio il club ha chiuso per Fullkrug, ma in estate potrebbe cambiare molto. Come detto occhi anche su talenti interessanti per le prospettive del club rossonero. Tra questi ci potrebbe essere il classe 2007 Andrej Kostic. Il giocatore è stato cercato durante tutto il mese di gennaio, ma il Milan potrebbe cercare l'accordo con il Partizan Belgrado in questi mesi in vista del calciomercato estivo. Come gioca Kostic? Fisico molto imponente nonostante la giovane età (alto un metro e novanta): ha nelle sue armi un tiro molto potente e secco. Può essere pericoloso sia fuori che dentro l'area di rigore. A livello fisico è già strutturato e pronto anche per un campionato come la Serie A. Può segnare in tutto modi e sa farlo anche in area di rigore. Bene anche di testa. Sa usare bene entrambi i piedi. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i suoi numeri.
Milan, caratteristiche e numeri di Kostic
Ecco i numeri dall'analisi di 'Opta' e 'SofaScore' per Pianeta Milan.
In stagione Kostic ha giocato 28 partite di cui 5 dal primo minuto. La produzione offensiva è già importante: sono infatti nove i gol con zero assist. Se guardiamo i minuti in campo, di fatto Kostic segna una rete a partita (una ogni 92 minuti) con una grandissima percentuale realizzativa (25%). Pochi i duelli vinti a partita, come i passaggi chiave. Mentre sono quasi 5 i tiri a partita (di cui quasi quattro in area di rigore avversaria). Sono 6 i tocchi di media in questo pezzo di campo.