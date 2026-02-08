Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato obiettivi mercato Kostic: qualità importanti da prima punta. E’ il futuro del Milan? Le caratteristiche e i numeri …

CALCIOMERCATO MILAN

Kostic: qualità importanti da prima punta. E’ il futuro del Milan? Le caratteristiche e i numeri …

Kostic l'attaccante del futuro? Milan, guarda che numeri: come finalizzatore ...
Milan, Kostic potrebbe essere il colpo di mercato dei rossoneri per il futuro dell'attacco di Massimiliano Allegri. I numeri parlano chiaro. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan continua con il suo lavoro per il presente e per il futuro dell'attacco. A gennaio il club ha chiuso per Fullkrug, ma in estate potrebbe cambiare molto. Come detto occhi anche su talenti interessanti per le prospettive del club rossonero. Tra questi ci potrebbe essere il classe 2007 Andrej Kostic. Il giocatore è stato cercato durante tutto il mese di gennaio, ma il Milan potrebbe cercare l'accordo con il Partizan Belgrado in questi mesi in vista del calciomercato estivo. Come gioca Kostic? Fisico molto imponente nonostante la giovane età (alto un metro e novanta): ha nelle sue armi un tiro molto potente e secco. Può essere pericoloso sia fuori che dentro l'area di rigore. A livello fisico è già strutturato e pronto anche per un campionato come la Serie A. Può segnare in tutto modi e sa farlo anche in area di rigore. Bene anche di testa. Sa usare bene entrambi i piedi. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i suoi numeri.

Milan, caratteristiche e numeri di Kostic

—  

Ecco i numeri dall'analisi di 'Opta' e 'SofaScore' per Pianeta Milan.

In stagione Kostic ha giocato 28 partite di cui 5 dal primo minuto. La produzione offensiva è già importante: sono infatti nove i gol con zero assist. Se guardiamo i minuti in campo, di fatto Kostic segna una rete a partita (una ogni 92 minuti) con una grandissima percentuale realizzativa (25%). Pochi i duelli vinti a partita, come i passaggi chiave. Mentre sono quasi 5 i tiri a partita (di cui quasi quattro in area di rigore avversaria). Sono 6 i tocchi di media in questo pezzo di campo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Non solo Goretzka: per il Milan spunta anche l'occasione McKennie. I dettagli>>>

Ricordiamo che Kostic è un classe 2007: certo il Partizan Belgrado non è il Milan e l'attaccante potrebbe avere più difficoltà in Serie A, ma i numeri sono davvero importanti, specialmente quelli in fase realizzativa. Per il Diavolo potrebbe essere un colpo davvero interessante.

Leggi anche
Milan, chi è Idrissi? Ecco come gioca il talento in arrivo dal Chelsea. E in futuro …
Milan, ecco chi è Cissè: le caratteristiche del talento. E le prospettive col Diavolo …

© RIPRODUZIONE RISERVATA