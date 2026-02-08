Calciomercato Milan, McKennie occasione a parametro zero: i dettagli

Il Milan si è mosso poco a gennaio , ma le cose potrebbero cambiare in estate. Se il Diavolo dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, la rosa rossonera andrà allungata e rinforzata con colpi importanti sul calciomercato. Con l'incognita sul rinnovo di Modric ( qui i dettagli ), il club potrebbe essere alla ricerca di occasioni interessanti proprio a centrocampo. E perché non guardare al mercato dei futuri svincolati?

Si è parlato molto del possibile interesse per Goretzka: il centrocampista tedesco dovrebbe lasciare il Bayern Monaco a fine stagione a parametro zero. Un colpo comunque difficile per il Milan, vista la folta concorrenza (si parla di Atletico Madrid, Arsenale e Tottenham). Spunta un altro potenziale parametro zero per il centrocampo ovvero Weston McKennie. Lo statunitense sta facendo benissimo con la Juventus da quando è arrivato Spalletti. Secondo 'Il Giornale' ci sarebbe anche il Milan sulle sue tracce (con Inter, Roma e Marsiglia). Al momento il contratto con i bianconeri scade a fine stagione, ma ci sarebbero dei lavori in corso per rinnovarlo fino al 2029. Vedremo se McKennie sarà davvero un'occasione estiva per il Milan.