Calciomercato Milan, McKennie occasione a parametro zero: i dettagli

Non solo Goretzka: per il Milan spunta anche l’occasione McKennie. I dettagli

Calciomercato Milan, il futuro di Modric resta in dubbio: non solo Goretzka, per i rossoneri spunta l'occasione McKennie. Ecco i dettagli da 'Il Giornale'
Emiliano Guadagnoli
Il Milan si è mosso poco a gennaio, ma le cose potrebbero cambiare in estate. Se il Diavolo dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, la rosa rossonera andrà allungata e rinforzata con colpi importanti sul calciomercato. Con l'incognita sul rinnovo di Modric (qui i dettagli), il club potrebbe essere alla ricerca di occasioni interessanti proprio a centrocampo. E perché non guardare al mercato dei futuri svincolati?

Calciomercato Milan, spunta McKennie

Si è parlato molto del possibile interesse per Goretzka: il centrocampista tedesco dovrebbe lasciare il Bayern Monaco a fine stagione a parametro zero. Un colpo comunque difficile per il Milan, vista la folta concorrenza (si parla di Atletico Madrid, Arsenale e Tottenham). Spunta un altro potenziale parametro zero per il centrocampo ovvero Weston McKennie. Lo statunitense sta facendo benissimo con la Juventus da quando è arrivato Spalletti. Secondo 'Il Giornale' ci sarebbe anche il Milan sulle sue tracce (con Inter, Roma e Marsiglia). Al momento il contratto con i bianconeri scade a fine stagione, ma ci sarebbero dei lavori in corso per rinnovarlo fino al 2029. Vedremo se McKennie sarà davvero un'occasione estiva per il Milan.

