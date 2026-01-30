Se c'è un rinnovo di contratto che tutti i tifosi del Milan sperano, è sicuramente in quello di Luka Modric: le ultime sul suo futuro

Se c'è un rinnovo di contratto che tutti i tifosi del Milan sperano, dopo quello di Mike Maignan, la cui firma dovrebbe arrivare tra oggi e domani, è sicuramente in quello di Luka Modric , centrocampista croato arrivato nel mercato estivo dal Real Madrid.

Milan, Modric verso il rinnovo

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Milan sta attendendo che il croato riferisca cosa voglia fare. La dirigenza ha già pronta la bozza contrattuale, ma tutto dipende proprio da lui, che deciderà nei prossimi mesi cosa fare: proseguire o ritirarsi. Se, nella migliore delle ipotesi, Modric decidesse di continuare a giocare sfornando prestazioni sublimi come fatto fino ad ora, il Milan si farà trovare pronto.