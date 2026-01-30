Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Modric e il futuro in rossonero: rinnovo o addio?

Se c'è un rinnovo di contratto che tutti i tifosi del Milan sperano, è sicuramente in quello di Luka Modric: le ultime sul suo futuro
Alessia Scataglini
Se c'è un rinnovo di contratto che tutti i tifosi del Milan sperano, dopo quello di Mike Maignan, la cui firma dovrebbe arrivare tra oggi e domani, è sicuramente in quello di Luka Modric, centrocampista croato arrivato nel mercato estivo dal Real Madrid.

Milan, Modric verso il rinnovo

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Milan sta attendendo che il croato riferisca cosa voglia fare. La dirigenza ha già pronta la bozza contrattuale, ma tutto dipende proprio da lui, che deciderà nei prossimi mesi cosa fare: proseguire o ritirarsi. Se, nella migliore delle ipotesi, Modric decidesse di continuare a giocare sfornando prestazioni sublimi come fatto fino ad ora, il Milan si farà trovare pronto.

Da considerare anche il fattore Champions League. Se il Milan dovesse qualificarsi, a differenza di quest'anno, il croato dovrà giocare anche in Coppa, come fatto fino a poco tempo fa. vedremo, nei prossimi mesi, se ci saranno ulteriori sviluppi.

