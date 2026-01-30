Pianeta Milan
Moretto: “Mateta vuole andare al Milan. Per il club, un’occasione da cogliere a gennaio”

Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997 di proprietà del Crystal Palace, si avvicina a grandi passi al Milan: Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato ha fornito le ultime news sulla trattativa della giornata
Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul possibile trasferimento di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997, dal Crystal Palace al Milan nella fase finale di questa sessione. Ecco cosa ha scritto Moretto sul suo account del popolare social network 'X'.

"Jean-Philippe Mateta ha chiaramente espresso il desiderio di andare al Milan mettendo in stand-by tutte le altre proposte, soprattutto quella del Nottingham Forest. Il Milan ci stava lavorando sotto traccia da settimane, e nelle ultime ore si é presentato con un’offerta ufficiale al Palace".

"Mateta si aspettava una mossa dei rossoneri. Il Milan ritiene sia un’occasione da cogliere subito, già adesso, a gennaio, e sta spingendo per definire tutti gli accordi già nelle prossime ore", ha concluso Moretto. Mateta è in scadenza di contratto con le 'Eagles' il 30 giugno 2027. Finora, in stagione, con la maglia della squadra allenata da Oliver Glasner, il poderoso centravanti ha realizzato 10 gol e fornito 2 assist in 34 partite tra Premier League, Conference League e coppe nazionali.

