"Mateta si aspettava una mossa dei rossoneri. Il Milan ritiene sia un’occasione da cogliere subito, già adesso, a gennaio, e sta spingendo per definire tutti gli accordi già nelle prossime ore", ha concluso Moretto. Mateta è in scadenza di contratto con le 'Eagles' il 30 giugno 2027. Finora, in stagione, con la maglia della squadra allenata da Oliver Glasner, il poderoso centravanti ha realizzato 10 gol e fornito 2 assist in 34 partite tra Premier League, Conference League e coppe nazionali.