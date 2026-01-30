Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Fullkrug spera nel riscatto: ecco cosa filtra

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Fullkrug spera nel riscatto: ecco cosa filtra

Calciomercato Milan, Fullkrug spera nel riscatto: ecco cosa filtra
Se c'è un calciatore che più di tutti spera nella fiducia del Milan, questoè Niclas Fullkrug: riscatto in vista? Le ultime
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo i rinnovi di due dei giocatori più importanti della rosa del Milan, ovvero Saelemaekers e Mike Maignan, la cui firma dovrebbe arrivare tra oggi e domani, c'è anche un'altra pedina che spera nel rinnovo: Niclas Fullkrug.

Milan, Füllkrug spera nel riscatto

—  

Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'attaccante tedesco, arrivato durante la sessione di calciomercato invernale in prestito dal West Ham, spera vivamente nel riscatto da parte del club di via Aldo Ross. Tutto, però, dipende proprio da lui. Se il calciatore dovesse segnare altri gol, il Milan potrebbe decidersi ad effettuare il riscatto, fissato a soli 5 milioni di euro, trattenendo così il centravanti tedesco, già entrato nel cuore di tutti i tifoni milanisti.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Di Marzio: “Milan, Mateta subito. Alzata anche l’offerta”. E dalla Francia: “Stasera in Italia” >>>

Fino ad ora Fullkrug in rossonero ha collezionato 6 presenze, mettendo a segno anche un gol pesante: quello della vittoria contro il Lecce, arrivato intorno alla fine della gara.

 

Leggi anche
Calciomercato, il retroscena: “Roma-Nkunku, c’è l’accordo. Si tratta con il...
Di Marzio: “Milan, cresce la fiducia per avere subito Mateta. Su Nkunku la Roma, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA