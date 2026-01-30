Se c'è un calciatore che più di tutti spera nella fiducia del Milan, questoè Niclas Fullkrug: riscatto in vista? Le ultime
Dopo i rinnovi di due dei giocatori più importanti della rosa del Milan, ovvero Saelemaekers e Mike Maignan, la cui firma dovrebbe arrivare tra oggi e domani, c'è anche un'altra pedina che spera nel rinnovo: Niclas Fullkrug.
Milan, Füllkrug spera nel riscatto
Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'attaccante tedesco, arrivato durante la sessione di calciomercato invernale in prestito dal West Ham, spera vivamente nel riscatto da parte del club di via Aldo Ross. Tutto, però, dipende proprio da lui. Se il calciatore dovesse segnare altri gol, il Milan potrebbe decidersi ad effettuare il riscatto, fissato a soli 5 milioni di euro, trattenendo così il centravanti tedesco, già entrato nel cuore di tutti i tifoni milanisti.