Milan, l'attacco dei rossoneri resta ancora un'incognita. Pulisic e Leao sulla carta sono i titolari di questa squadra, ma gli infortuni e le condizioni non al massimo di entrambi fanno sorgere dubbi e domande per il resto della stagione, specialmente per come sta giocando e vuole giocare Massimiliano Allegri. Prendiamo ad esempio la partita di Roma: i rossoneri si sono difesi molto nel primo tempo, cercando poi palloni lunghi per le due punte, ovvero Nkunku e Leao. Il problema è che il Diavolo non è riuscito a tenere un pallone e a ripartire velocemente. Se questo è il piano, specialmente contro squadre che amano attaccare e tenere il pallone, forse Allegri deve pensare a qualche cambio lì in avanti.