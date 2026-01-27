Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Attacco Milan, la chiave è Fullkrug. Se Allegri vuole coprirsi e poi ripartire …

ULTIME MILAN NEWS

Attacco Milan, la chiave è Fullkrug. Se Allegri vuole coprirsi e poi ripartire …

Allegri, vuoi giocare di sponde e ripartenze? La chiave per il Milan si chiama Fullkrug
Milan, Fullkrug potrebbe essere la chiave per cambiare il gioco offensivo. Allegri potrebbe cambiare qualcosa in avanti. Ecco come. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, l'attacco dei rossoneri resta ancora un'incognita. Pulisic e Leao sulla carta sono i titolari di questa squadra, ma gli infortuni e le condizioni non al massimo di entrambi fanno sorgere dubbi e domande per il resto della stagione, specialmente per come sta giocando e vuole giocare Massimiliano Allegri. Prendiamo ad esempio la partita di Roma: i rossoneri si sono difesi molto nel primo tempo, cercando poi palloni lunghi per le due punte, ovvero Nkunku e Leao. Il problema è che il Diavolo non è riuscito a tenere un pallone e a ripartire velocemente. Se questo è il piano, specialmente contro squadre che amano attaccare e tenere il pallone, forse Allegri deve pensare a qualche cambio lì in avanti.

Milan, Allegri forse è arrivato il momento di schierare da subito Fullkrug

—  

Si perché Leao non è neanche lontanamente vicino al massimo della forma. Fatica troppo spalle alla porta e non riesce a strappare come dovrebbe. Questo toglie una freccia importante ai contropiedi del Milan. Nkunku fatica quando messo titolare, specialmente se accanto a lui non c'è nessuno in grado di spadroneggiare fisicamente. Il francese sembra sempre più un'arma da usare negli ultimi minuti delle partite, come accaduto ad esempio contro la Fiorentina. Pulisic non è al massimo e si vede. Contro la Roma, entrato nella ripresa, praticamente non si è visto.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: De Winter scala le posizioni della difesa del Milan. Test Dybala superato. E ora ...>>>

La chiave potrebbe quindi essere mettere Fullkrug dal primo minuto, chiedendogli il lavoro spalle alla porta e di sponde, cose che sa fare e anche bene. Accanto a lui uno degli altri tre che possa, insieme a Rabiot, Bartesaghi e Saelemaekers fare ripartire la squadra in contropiede e ripartenza. La chiave per ritrovare un gioco offensivo potrebbe essere proprio l'inserimento di Fullkrug dal primo minuto delle partite.

Leggi anche
Milan, l’Atletico ti soffia Goretzka. Capello non ha dubbi sullo Scudetto. Il rigore con la Roma …
De Winter scala le posizioni della difesa del Milan. Test Dybala superato. E ora …

© RIPRODUZIONE RISERVATA