Milan, Fullkrug potrebbe essere la chiave per cambiare il gioco offensivo. Allegri potrebbe cambiare qualcosa in avanti. Ecco come. La nostra analisi
Milan, l'attacco dei rossoneri resta ancora un'incognita. Pulisic e Leao sulla carta sono i titolari di questa squadra, ma gli infortuni e le condizioni non al massimo di entrambi fanno sorgere dubbi e domande per il resto della stagione, specialmente per come sta giocando e vuole giocare Massimiliano Allegri. Prendiamo ad esempio la partita di Roma: i rossoneri si sono difesi molto nel primo tempo, cercando poi palloni lunghi per le due punte, ovvero Nkunku e Leao. Il problema è che il Diavolo non è riuscito a tenere un pallone e a ripartire velocemente. Se questo è il piano, specialmente contro squadre che amano attaccare e tenere il pallone, forse Allegri deve pensare a qualche cambio lì in avanti.
Milan, Allegri forse è arrivato il momento di schierare da subito Fullkrug
Si perché Leao non è neanche lontanamente vicino al massimo della forma. Fatica troppo spalle alla porta e non riesce a strappare come dovrebbe. Questo toglie una freccia importante ai contropiedi del Milan. Nkunku fatica quando messo titolare, specialmente se accanto a lui non c'è nessuno in grado di spadroneggiare fisicamente. Il francese sembra sempre più un'arma da usare negli ultimi minuti delle partite, come accaduto ad esempio contro la Fiorentina. Pulisic non è al massimo e si vede. Contro la Roma, entrato nella ripresa, praticamente non si è visto.