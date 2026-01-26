Disastro Leao e Nkunku! Analisi Roma-Milan 1-1: abbiamo concesso poco

Partita difficile, pareggio importante e pesante per i rossoneri in Roma-Milan 1-1: una partita che a detta di tutti doveva finire con i giallorossi nettamente vincitori. Il motivo, come sempre, per gli altri è che hanno avuto il predominio del gioco. Poi però se si va a guardare Mike Maignan, portiere esaltato da tutti, ha dovuto fare al massimo una parata complicata. Difendersi bassi non significa giocare male, è una scelta. E sta funzionando. Il vero problema, semmai, è nello sviluppo dell'azione. L'analisi tattica di Mattia Pellé, match analyst, in questo video ci mostra come i rossoneri abbiano sbagliato tantissimo tecnicamente, con Rafa Leao e Christopher Nkunku davvero disastrosi. Nel secondo tempo, non a caso, il Milan ha fatto meglio, grazie ad alcune modifiche. Difficile, però, capire i cambi. Si apre anche un caso Youssouf Fofana, visto che il francese sono due partite che non mette piede in campo. Per l'analisi guarda il video qui sotto, ricordati di lasciare un mi piace, di iscriverti e attivare la campanella, oltre a commentare!