ROMA-MILAN

De Grandis duro: “Milan, non puoi vincere tutte le partite con un tiro in porta e basta”

De Grandis duro: 'Milan, non puoi vincere tutte le partite con un tiro in porta e basta'
Il giornalista sportivo Stefano De Grandis, durante la trasmissione 'Sky Calcio Club', ha commentato il pareggio (1-1) dello stadio 'Olimpico' tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Massimiliano Allegri: ecco le sue parole sulla partita
Ieri sera, allo stadio 'Olimpico', è terminato in parità, 1-1, il big match tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Massimiliano Allegri: si trattava di un vero e proprio scontro diretto per un posto nella prossima edizione della Champions League. Al termine del match, il Diavolo consolida il secondo posto in classifica, a quota 47 punti (anche se vede l'Inter scappare a + 5 ...), mentre i capitolini salgono al terzo, raggiungendo il Napoli (sconfitto 0-3 a Torino dalla Juventus) a quota 43.

Roma-Milan 1-1, l'analisi di De Grandis a 'Sky Sport'

Milan salvato a più riprese da Mike Maignan sugli assalti giallorossi nella prima frazione di gioco. Poi, nella ripresa, cambio di marcia e vantaggio siglato dal colpo di testa di Koni De Winter. La Roma, però, è pervenuta al pareggio su calcio di rigore, siglato da Lorenzo Pellegrini, concesso dall'arbitro Alberto Colombo della Sezione A.I.A. di Como per il fallo di mano di Davide Bartesaghi sul cross da distanza ravvicinata di Zeki Çelik.

Al termine di Roma-Milan, il giornalista sportivo Stefano De Grandis, nel corso della trasmissione 'Sky Calcio Club', ha analizzato così l'incontro dello stadio 'Olimpico'. "Il Milan è una squadra solida, ha giocatori di esperienza e di qualità come Adrien Rabiot e Luka Modrić. Però ragazzi, diciamoci la verità, il Milan non può vincere tutte le partite così, di corto muso come diciamo, facendo un tiro e porta e basta. È un tema, dobbiamo dirlo", la sua opinione.

