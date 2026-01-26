Al termine di Roma-Milan, il giornalista sportivo Stefano De Grandis, nel corso della trasmissione 'Sky Calcio Club', ha analizzato così l'incontro dello stadio 'Olimpico'. "Il Milan è una squadra solida, ha giocatori di esperienza e di qualità come Adrien Rabiot e Luka Modrić. Però ragazzi, diciamoci la verità, il Milan non può vincere tutte le partite così, di corto muso come diciamo, facendo un tiro e porta e basta. È un tema, dobbiamo dirlo", la sua opinione.