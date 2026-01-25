Il giornalista sportivo Luca Calamai, nel suo solito editoriale pubblicato su TMW, ha voluto spendere alcune parole sui due big match di questa giornata di Serie A, delle partite che potrebbero già decidere quelle che saranno le sorti del nostro campionato. Nell'estratto seguente, Calamai ha voluto parlare anche dei rispettivi allenatori, ovvero Allegri, Gasperini e Conte, dandogli un vero e proprio consiglio. Chiudendo, il giornalista ha voluto rivolgere un pensiero anche all'Inter di Chivu. Ecco, di seguito, le sue parole.
Milan, ecco di seguito le parole dell'editoriale di Calamai:"Juve-Napoli e Roma-Milan. Incroci pericolosi in questa domenica di campionato. Incroci che possono incidere in quella sarà la lotta scudetto. Fossi in Conte, Allegri e Gasperini vivrei queste sfide con la tensione a mille. La classifica parla chiaro. L’Inter, con le buone o con le cattive, non perde punti per strada contro le piccole. Chi pensa al titolo ora deve accelerare"
