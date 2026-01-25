Quest'oggi, domenica 25 gennaio 2026, molti quotidiani e siti web a sfondo calcistico hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, complice il match contro la Roma di questa sera allo stadio Olimpico. Ma non solo Serie A, quest'oggi c'è stato spazio anche per il calciomercato. Ecco, dunque, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, tra mercato e big match: Saelemaekers c’è! Ecco chi arriva in difesa. Parla Cafu
ULTIME MILAN NEWS
Milan, tra mercato e big match: Saelemaekers c’è! Ecco chi arriva in difesa. Parla Cafu
Le notizie più importanti della giornata di oggi, domenica 25 gennaio 2026, sul Milan di Massimiliano Allegri: tra mercato e...