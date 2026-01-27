Pianeta Milan
Il giornalista Franco Ordine ha parlato della corsa Scudetto analizzando il Milan e in particolare il momento di Leao e Pulisic. Ecco l'estratto da 'Il Giornale'
Emiliano Guadagnoli
"Se non ci fosse il criticatissimo e vituperato Milan, distanziato di cinque lunghezze, il capitolo scudetto sarebbe già virtualmente assegnato e l'Inter potrebbe dedicarsi serenamente ai suoi prossimi, decisivi appuntamenti che prevedono un calendario intenso ma senza dover scalare montagne". Queste le parole di Franco Ordine sulla corsa scudetto in Serie A.

Il giornalista continua con la sua analisi su 'Il Giornale': "Da qui alle prossime tre settimane c'è allora la possibilità, concreta, che il distacco dal Milan aumenti per via di un buco del calendario: Allegri infatti dovrà proseguire nel vagabondare fermandosi nel turno dell'8 febbraio perché San Siro è indisponibile e la sfida domestica col Como sarà recuperata successivamente".

Ordine sottolinea: "Per questo Allegri è il primo a sapere che il punto conquistato all'Olimpico vale perché "serve a tenere a distanza la Roma e a guadagnare un punto sul Napoli". E qui cominciano le dolenti note per Allegri che possono diventare anche margine di miglioramento futuro. Leao, condizionato dal dolore all'adduttore, ha una resa attuale intorno al 30% del suo solito mentre Pulisic che è sceso nel rendimento di inizio stagione come testimoniano alcuni clamorosi errori di mira. Dovessero migliorare entrambi, il Milan potrebbe davvero pensare di riuscire nell'impresa di mantenere il secondo posto".

