Ordine sottolinea: "Per questo Allegri è il primo a sapere che il punto conquistato all'Olimpico vale perché "serve a tenere a distanza la Roma e a guadagnare un punto sul Napoli". E qui cominciano le dolenti note per Allegri che possono diventare anche margine di miglioramento futuro. Leao, condizionato dal dolore all'adduttore, ha una resa attuale intorno al 30% del suo solito mentre Pulisic che è sceso nel rendimento di inizio stagione come testimoniano alcuni clamorosi errori di mira. Dovessero migliorare entrambi, il Milan potrebbe davvero pensare di riuscire nell'impresa di mantenere il secondo posto".