Milan, sei da Scudetto? Ecco i motivi per cui i rossoneri devono crederci

Lotta Inter-Milan per lo Scudetto? Le ragioni per cui bisogna crederci
Il Milan ha diverse motivazioni per cui credere al sogno Scudetto. Ne parla l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le ragioni
L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si concentra sul duello Scudetto che sta infiammando la Serie A, vale a dire quello tra l'Inter di Christian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri. Al termine della 22^ giornata di campionato, il divario tra le due milanesi è di 5 punti. Tanto, ma non ancora decisivo. Con 16 partite al termine, i rossoneri hanno ancora alcune carte da giocarsi per tentare la rimonta ai danni dell'Inter.

Milan, Scudetto possibile per questi motivi

La 'Rosea' ha elencato le principali ragioni per cui il Milan ha diritto a crederci. Primo su tutti la solidità. Il Milan non perde da 21 gare consecutive di Serie A e riesce a resistere agli urti come nessuna in Italia (e in Europa). Inoltre i rossoneri non disperderanno energie e non rischieranno infortuni all'infuori del campionato italiano, cosa che non si può dire dell'Inter di Chivu. Questo forse è il maggior vantaggio che il Diavolo ha contro i rivali. Ma non è tutto.

La squadra può crescere e la strategia di Allegri

La solidità difensiva posiziona il Milan al terzo posto per gol subiti in campionato. Sono 17, contro i 19 dell'Inter. Molti di questi passano dalle grandi prestazioni del portiere rossonero Mike Maignan. Supportati da una grande difesa, al cui vertice si posiziona da inizio stagione il campione senza età Luka Modric, leggermente in calo recentemente ma di cui ci si aspetta un ritorno al top a breve. Stesso discorso, ma diverso per motivazioni sul rendimento, riguarda Rafael Leao. Perseguitato dal problema all'adduttore, il portoghese è in difficoltà. Se il portoghese, una volta abbandonato il problema fisico, dovesse rivelarsi decisivo come il capitano Maignan, allora l'Inter avrebbe un problema in più.

Da intoccabile a riserva: Milan, che fai con Fofana? Se parte, può arrivare anche un top. Gli scenari

Per ultimo, 'La Gazzetta dello Sport' sottolinea il gioco psicologico e delle pressioni che inevitabilmente avrà un peso nella corsa finale. Come scrive il quotidiano, "A differenza dell'Inter, il Milan non ha alcun obbligo di scudetto". Sta tutto qua. I nerazzurri avranno la pressione che i rossoneri non sentiranno, visto che la lotta Scudetto era programmata per l'anno prossimo, ma Allegri è stato bravo ad accorciare i tempi. L'obiettivo dichiarato è sempre stato il ritorno in Champions League. Allegri è un maestro di giochi psicologici e non perderà occasione di giocare questa carta nelle prossime settimane.

