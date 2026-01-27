Lotta Inter-Milan per lo Scudetto? Le ragioni per cui bisogna crederci

Per ultimo, 'La Gazzetta dello Sport' sottolinea il gioco psicologico e delle pressioni che inevitabilmente avrà un peso nella corsa finale. Come scrive il quotidiano, "A differenza dell'Inter, il Milan non ha alcun obbligo di scudetto". Sta tutto qua. I nerazzurri avranno la pressione che i rossoneri non sentiranno, visto che la lotta Scudetto era programmata per l'anno prossimo, ma Allegri è stato bravo ad accorciare i tempi. L'obiettivo dichiarato è sempre stato il ritorno in Champions League. Allegri è un maestro di giochi psicologici e non perderà occasione di giocare questa carta nelle prossime settimane.