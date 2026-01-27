Lotta Inter-Milan per lo Scudetto? Le ragioni per cui bisogna crederci

Da intoccabile a riserva: Milan, che fai con Fofana? Se parte, può arrivare anche un top. Gli scenari
La squadra può crescere e la strategia di Allegri—
La solidità difensiva posiziona il Milan al terzo posto per gol subiti in campionato. Sono 17, contro i 19 dell'Inter. Molti di questi passano dalle grandi prestazioni del portiere rossonero Mike Maignan. Supportati da una grande difesa, al cui vertice si posiziona da inizio stagione il campione senza età Luka Modric, leggermente in calo recentemente ma di cui ci si aspetta un ritorno al top a breve. Stesso discorso, ma diverso per motivazioni sul rendimento, riguarda Rafael Leao. Perseguitato dal problema all'adduttore, il portoghese è in difficoltà. Se il portoghese, una volta abbandonato il problema fisico, dovesse rivelarsi decisivo come il capitano Maignan, allora l'Inter avrebbe un problema in più.
LEGGI ANCHE: Da intoccabile a riserva: Milan, che fai con Fofana? Se parte, può arrivare anche un top. Gli scenari
Per ultimo, 'La Gazzetta dello Sport' sottolinea il gioco psicologico e delle pressioni che inevitabilmente avrà un peso nella corsa finale. Come scrive il quotidiano, "A differenza dell'Inter, il Milan non ha alcun obbligo di scudetto". Sta tutto qua. I nerazzurri avranno la pressione che i rossoneri non sentiranno, visto che la lotta Scudetto era programmata per l'anno prossimo, ma Allegri è stato bravo ad accorciare i tempi. L'obiettivo dichiarato è sempre stato il ritorno in Champions League. Allegri è un maestro di giochi psicologici e non perderà occasione di giocare questa carta nelle prossime settimane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA