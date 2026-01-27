Milan imbattuto da 21 gare, ma non basta: Allegri vuole meno pareggi

Pianeta Milan
Il 'Corriere dello Sport' uscito questa mattina in edicola dedica un articolo al Milan e alla sua striscia di risultati utili in Serie A
Con il pareggio conquistato all'Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini, il Milan di Massimiliano Allegri allunga la sua striscia di imbattibilità in campionato a 21 gare consecutive. Numero che vale il primato nei top 5 campionati europei. Dato che fa impressione e su cui il 'Corriere dello Sport' ha dedicato un articolo nell'edizione odierna del giornale.

Milan, l'obiettivo di Allegri è evitare i pareggi

Come detto, nessuna squadra nei principali campionati ha una striscia attiva così duratura. Al secondo posto di questa speciale classifica c'è il Borussia Dortmund a 12 gare, seguito dall'Inter di Christian Chivu a 10 risultati utili senza sconfitta. Gran parte di questo primato si deve al lavoro di Massimiliano Allegri, abile nel cambiare volto a una squadra che in estate è stata rivoltata dopo la stagione horror conclusa all'ottavo posto.

Grazie a uno score di 13 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta, il Milan siede al secondo posto della classifica di Serie A con 47 punti, 5 in meno dell'Inter capolista. Un bottino ottimo, difficilmente immaginabile a inizio stagione, ma migliorabile. L'obiettivo di Allegri è infatti quello di ridurre i pareggi, specialmente contro le squadre della parte destra della classifica. Le troppe occasioni sprecate con club che lottano per la salvezza hanno scavato il solco con l'Inter e ora serve cambiare marcia, mantenendo, però, l'ottimo ritmo con le altre squadre in lotta per la Champions. Zero sconfitte, finora, con Roma, Inter, Napoli, Juventus e Como. Andamento che Allegri vuole confermare anche martedì prossimo contro il Bologna di Italiano, magari portando a casa dal 'Dall'Ara' il bottino completo.

