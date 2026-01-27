Il Milan di Massimiliano Allegri, in 22 giornate di Serie A, si è già visto fischiare contro 7 calci di rigore, più di tutti in campionato. Il portiere e capitano rossonero Mike Maignan, che ha evitato ulteriori problemi con super parate, non...

Rigori contro: Inter 2, Milan 7. Un dato che non è passato inosservato

Non solo, anche altre decisioni arbitrali nel corso della stagione non sono andare propriamente giù al Diavolo. Il Milan è la squadra che, in Serie A, finora, si è vista fischiare più rigori contro (7); uno in più di Napoli e Udinese, addirittura 5 in più della capolista Inter. Maignan, con le sue prodezze su Paulo Dybala e Hakan Çalhanoğlu ha evitato guai peggiori. Inoltre, ci è messo anche l'errore dell'ex genoano Nicolae Stanciu ad evitare un passivo ancora peggiore.