Milan, record di rigori contro in stagione in Serie A. E capitan Maignan alza la voce

Il Milan di Massimiliano Allegri, in 22 giornate di Serie A, si è già visto fischiare contro 7 calci di rigore, più di tutti in campionato. Il portiere e capitano rossonero Mike Maignan, che ha evitato ulteriori problemi con super parate, non...
Le parole di Mike Maignan, subito dopo la fine di Roma-Milan 1-1 dello stadio 'Olimpico', non sono passate inosservate. La frase "Cosa doveva fare Davide Bartesaghi, tagliarsi il braccio?", proferita da Maignan nelle interviste post-partita in merito al rigore concesso alla Roma per l'imprudenza del giovane difensore, secondo 'La Gazzetta dello Sport', fa intuire come il Milan non abbia digerito i fischi dell'arbitro Andrea Colombo della Sezione A.I.A. di Como.

Rigori contro: Inter 2, Milan 7. Un dato che non è passato inosservato

Non solo, anche altre decisioni arbitrali nel corso della stagione non sono andare propriamente giù al Diavolo. Il Milan è la squadra che, in Serie A, finora, si è vista fischiare più rigori contro (7); uno in più di Napoli e Udinese, addirittura 5 in più della capolista Inter. Maignan, con le sue prodezze su Paulo Dybala e Hakan Çalhanoğlu ha evitato guai peggiori. Inoltre, ci è messo anche l'errore dell'ex genoano Nicolae Stanciu ad evitare un passivo ancora peggiore.

Resta, però, il dato - di molto superiore alle dirette concorrenti -, un particolare che tanto a 'Casa Milan' quanto a Milanello non è passato inosservato. Per il momento, niente polemiche, ha sottolineato la 'rosea'. Soltanto un semplice richiamo dell'allenatore Massimiliano Allegri ai suoi ragazzi, onde evitare in futuro certe distrazioni nella propria area.

