Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, via Elliott e dentro Comvest: rifinanziamento a giorni. La scelta sulla governance

ULTIME MILAN NEWS

Milan, via Elliott e dentro Comvest: rifinanziamento a giorni. La scelta sulla governance

Milan, via Elliott e dentro Comvest: rifinanziamento a giorni. La scelta sulla governance
È imminente una svolta societaria in casa Milan: RedBird, fondo di Gerry Cardinale, proprietario del club dal 2022, sta per estinguere il debito con Elliott (il famoso 'vendor loan') grazie all'accordo trovato con Comvest. Il punto nell'articolo
Daniele Triolo Redattore 

Nel giro di qualche giorno, il Milan avrà un assetto societario rinnovato, con la bandiera del Canada che sventolerà al fianco di quella degli Stati Uniti d'America. Il fondo RedBird, di proprietà di Gerry Cardinale, proprietario del Milan dal 2022, sta per estinguere infatti il 'vendor loan' con il fondo Elliott, di proprietà della famiglia Singer. Come? Grazie ai soldi di Manulife Comvest, piattaforma di private credit con sede principale a Toronto. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Milan, a giorni si chiuderà l'era Elliott. Comvest al fianco di RedBird

—  

Entro pochi giorni, forse una settimana, il Milan avrà quindi una nuova struttura societaria. Inizialmente la 'ristrutturazione' era prevista entro marzo ma, dal Consiglio d'Amministrazione tenuto ieri, è emersa questa nuova tempistica. Dal CdA usciranno i consiglieri in quota Elliott per far posto agli uomini di Comvest. Per il resto, non si prevedono 'scossoni' alla governance. Saranno, dunque, confermati il Presidente Paolo Scaroni, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il Chief Financial OfficerStefano Cocirio.

LEGGI ANCHE

D'altronde, il Milan ha chiuso in attivo gli ultimi tre bilanci: è sotto l'attuale gestione che il club rossonero ha imparato a muoversi in regime di autosufficienza, con la crescita progressiva di fatturato e ricavi commerciali. Da tempo, ha commentato la 'rosea', Cardinale stava ragionando su come estinguere il 'vendor loan' (prestito del venditore al compratore) di 489 milioni di euro più interessi, che con Elliott aveva rinegoziato nel 2024, prolungandone la scadenza al 2028, rispetto a quello originario del 2022, stipulato per l'acquisizione del 99,93% del Milan.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan punta a questo acquisto ‘last minute’ in Premier League >>>

Subentrerà Comvest: il che consentirà a Cardinale di allungare ulteriormente i tempi della restituzione e, contestualmente, di abbassare i tassi di interesse. Le nuove scadenze faranno dunque riferimento a un orizzonte temporale più ampio: RedBird e Cardinale resterebbero così al comando del club con un progetto a lungo termine.

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: “Juventus, lo hai convinto! Yildiz pronto a firmare il rinnovo”
Prima pagina Corriere dello Sport: “Nuovo difensore, il Milan chiama Dragusin”

© RIPRODUZIONE RISERVATA