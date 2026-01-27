D'altronde, il Milan ha chiuso in attivo gli ultimi tre bilanci: è sotto l'attuale gestione che il club rossonero ha imparato a muoversi in regime di autosufficienza, con la crescita progressiva di fatturato e ricavi commerciali. Da tempo, ha commentato la 'rosea', Cardinale stava ragionando su come estinguere il 'vendor loan' (prestito del venditore al compratore) di 489 milioni di euro più interessi, che con Elliott aveva rinegoziato nel 2024, prolungandone la scadenza al 2028, rispetto a quello originario del 2022, stipulato per l'acquisizione del 99,93% del Milan.