Rimaniamo sul mercato: la Juventus ci prova ancora per l'attaccante Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), il Milan chiama il difensore Radu Drăgușin (Tottenham), mentre la Roma si lancia sul terzino David Møller Wolfe (Wolverhampton) e la Lazio accoglie Daniel Maldini, in arrivo dall'Atalanta.
Tornando, invece, ai temi di campo: sotto la testata, l'ammissione dei vertici arbitrali su Juventus-Napoli. Era rigore per gli azzurri per il fallo su Rasmus Højlund sul punteggio ancora di 1-0 per i bianconeri. Un ex partenopeo, Gianfranco Zola, parla delle insidie che la squadra di Antonio Conte potrà trovare domani sera in Champions League contro il Chelsea, altra sua ex squadra.
Infine, da non dimenticare come stasera, alle ore 21:00, al 'Franchi' si disputerà Fiorentina-Como, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026. L'allenatore dei viola, Paolo Vanoli, pronto a schierare il nuovo arrivato Giovanni Fabbian da 'falso nueve' contro i lariani di Cesc Fàbregas.
