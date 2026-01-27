Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Nuovo difensore, il Milan chiama Dragusin”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Nuovo difensore, il Milan chiama Dragusin”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Nuovo difensore, il Milan chiama Dragusin'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 27 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 27 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un affare di calciomercato in sospeso, ovvero quello del ritorno di Ivan Perišić all'Inter. Nel caso in cui il Bayern Monaco estromettesse il PSV Eindhoven dalla Champions League domani sera, gli olandesi potrebbero dare il via libera per la cessione dell'esperto esterno croato ai nerazzurri di Cristian Chivu.

LEGGI ANCHE

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 27 gennaio 2026

Rimaniamo sul mercato: la Juventus ci prova ancora per l'attaccante Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), il Milan chiama il difensore Radu Drăgușin (Tottenham), mentre la Roma si lancia sul terzino David Møller Wolfe (Wolverhampton) e la Lazio accoglie Daniel Maldini, in arrivo dall'Atalanta.

Tornando, invece, ai temi di campo: sotto la testata, l'ammissione dei vertici arbitrali su Juventus-Napoli. Era rigore per gli azzurri per il fallo su Rasmus Højlund sul punteggio ancora di 1-0 per i bianconeri. Un ex partenopeo, Gianfranco Zola, parla delle insidie che la squadra di Antonio Conte potrà trovare domani sera in Champions League contro il Chelsea, altra sua ex squadra.

Infine, da non dimenticare come stasera, alle ore 21:00, al 'Franchi' si disputerà Fiorentina-Como, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026. L'allenatore dei viola, Paolo Vanoli, pronto a schierare il nuovo arrivato Giovanni Fabbian da 'falso nueve' contro i lariani di Cesc Fàbregas.

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Progetto rimonta: il Milan ci crede e ci prova”
Roma-Milan, le reazioni post-partita: Modric non cerca scuse, Maignan invece non ci sta

© RIPRODUZIONE RISERVATA