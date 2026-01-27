Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Progetto rimonta: il Milan ci crede e ci prova'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 27 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 27 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Cristian Chivu: in fuga in campionato (+5), i nerazzurri non si fermano neanche sui fronti Champions League e calciomercato. Vogliono vincere a Dortmund contro il Borussia per provare ad entrare nelle Top 8 in Europa e, quindi, piazzare il colpo del ritorno di Ivan Perišić a Milano. L'infortunato Hakan Çalhanoğlu tornerà la prossima settimana a disposizione.

Il Milan di Massimiliano Allegri, però, secondo in classifica in Serie A, crede al progetto rimonta e proverà di tutto per scalzare i cugini dalla vetta. Nel frattempo, è più vicina l'uscita definitiva del fondo Elliott dal club rossonero. A giorni l'accordo per tra RedBird e Comvest per il rifinanziamento del 'vendor loan' e la conseguente liquidazione dell'hedge fund della famiglia Singer.

Due rinnovi in arrivo, invece, in casa Juventus. Quello dell'allenatore Luciano Spalletti e quello della stella Kenan Yıldız. Per la 'rosea', sarà molto difficile che l'Italia ottenga, nella prossima stagione, una quinta squadra in Champions. Un ex milanista, Daniel Maldini, si trasferisce dall'Atalanta alla Lazio mentre, al Napoli, l'emergenza continua: si allontana il rientro di Andrè-Frank Zambo Anguissa.

