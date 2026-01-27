Il Milan di Massimiliano Allegri, però, secondo in classifica in Serie A, crede al progetto rimonta e proverà di tutto per scalzare i cugini dalla vetta. Nel frattempo, è più vicina l'uscita definitiva del fondo Elliott dal club rossonero. A giorni l'accordo per tra RedBird e Comvest per il rifinanziamento del 'vendor loan' e la conseguente liquidazione dell'hedge fund della famiglia Singer.
Due rinnovi in arrivo, invece, in casa Juventus. Quello dell'allenatore Luciano Spalletti e quello della stella Kenan Yıldız. Per la 'rosea', sarà molto difficile che l'Italia ottenga, nella prossima stagione, una quinta squadra in Champions. Un ex milanista, Daniel Maldini, si trasferisce dall'Atalanta alla Lazio mentre, al Napoli, l'emergenza continua: si allontana il rientro di Andrè-Frank Zambo Anguissa.
