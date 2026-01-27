Il Milan di Massimiliano Allegri, però, secondo in classifica in Serie A, crede al progetto rimonta e proverà di tutto per scalzare i cugini dalla vetta. Nel frattempo, è più vicina l'uscita definitiva del fondo Elliott dal club rossonero. A giorni l'accordo per tra RedBird e Comvest per il rifinanziamento del 'vendor loan' e la conseguente liquidazione dell'hedge fund della famiglia Singer.