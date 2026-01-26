Pianeta Milan
ROMA-MILAN

Roma-Milan, le reazioni post-partita: Modric non cerca scuse, Maignan invece non ci sta

Luka Modric e Mike Maignan hanno parlato al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Olimpico' e terminata 1-1: ecco cosa hanno detto sul pareggio contro i giallorossi
Ieri sera, allo stadio 'Olimpico', il Milan di Massimiliano Allegri ha pareggiato, 1-1, contro la Roma di Gian Piero Gasperini nel posticipo domenicale della 22^ giornata della Serie A 2025-2026. All'iniziale gol del vantaggio rossonero, siglato al 62' da Koni De Winter, ha risposto Lorenzo Pellegrini su calcio di rigore al 74'.

Roma-Milan 1-1, l'analisi post-partita di Modric e Maignan

Protagonisti della partita, però, sono stati anche Luka Modric, autore dell'assist per il gol del Milan e Mike Maignan, che, nel primo tempo, con 3-4 belle parate, aveva tenuto in piedi il Diavolo di Allegri dinanzi i frequenti tentativi dei giallorossi verso lo specchio della porta.

Modric, già al terzo assist in campionato (giocatore più anziano ad averlo fatto nei Top 5 campionati europei) e il secondo giocatore, dopo Zlatan Ibrahimovic, ad aver fornito 2 assist in campionato dopo i 40 anni, a fine partita non ha cercato scuse. "Penso che abbiamo iniziato bene i primi dieci minuti, poi però la Roma ha dominato e Mike ci ha salvati", ha detto Modric, le cui dichiarazioni sono state riportate da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

I due concordano sul rammarico per non aver vinto il match

"Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, abbiamo creato alcune occasioni e poi è arrivato questo rigore sfortunato: se non ci fosse stato non credo avrebbero segnato. Continuiamo la striscia senza perdere ed è una cosa positiva per noi. Peccato però non essere riusciti a mantenere il vantaggio", ha chiosato il Pallone d'Oro 2018. Di diverso avviso, invece, è stato Maignan, piuttosto contrariato per il rigore accordato dall'arbitro Andrea Colombo della Sezione A.I.A. di Como ai capitolini.

"Cosa deve fare Davide Bartesaghi? Tagliarsi il braccio? - ha spiegato Maignan -. La palla è vicina a lui e Zeki Çelik calcia sulla sua mano. Poteva anche fischiare il secondo su Christian Pulisic allora - ha aggiunto con ironia 'Magic Mike' -. Siamo venuti qui per i tre punti ma abbiamo trovato una squadra tosta e difficile: lo sapevamo, in casa loro. Abbiamo fatto gol nel secondo tempo e dispiace non aver chiuso la partita".

