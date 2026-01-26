Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Moviola Roma-Milan, promosso l’arbitro Colombo: sul fallo da rigore di Bartesaghi …

ROMA-MILAN

Moviola Roma-Milan, promosso l’arbitro Colombo: sul fallo da rigore di Bartesaghi …

Roma-Milan, la moviola: il voto all'arbitro Colombo, l'analisi sul rigore del pareggio
Ecco gli episodi da moviola di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Olimpico' e terminata 1-1 con i gol di Koni De Winter e Lorenzo Pellegrini secondo 'La Gazzetta dello Sport' in edicola
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Olimpico' e terminata 1-1 con i gol di Koni De Winter (62') per i rossoneri e Lorenzo Pellegrini (74', su calcio di rigore) per i giallorossi.

Roma-Milan 1-1, la moviola de 'La Gazzetta dello Sport'

—  

L'arbitro Andrea Colombo della Sezione A.I.A. di Como ha rimediato un'ampia sufficienza, voto 6,5, sulla 'rosea' per aver visto bene, in pratica, in tutti i momenti chiave del match. Al 4’ c’è un rischio-giallo per un intervento di Manu Koné su Rafael Leão. Il milanista il colpo lo subisce, Colombo lascia correre.

LEGGI ANCHE

Al 17’, interviene Matteo Gabbia su Donyell Malen: trattenuta molto leggera, per il quotidiano sportivo nazionale è poco per un rigore. Al 50', cartellino giallo 'coerente' per Adrien Rabiot, autore di un intervento imprudente sul portiere romanista Mile Svilar, che è già in possesso-palla.

Ok il penalty per il fallo di mano di Bartesaghi

—  

Altri episodi da moviola di Roma-Milan: al 54', Zachary Athekame trattiene Wesley in fuga: giusta sanzione disciplinare. Al 72', poi, Davide Bartesaghi ha il braccio sempre fuori sagoma e punibile sul cross di Zeki Çelik da distanza ravvicinata: per 'La Gazzetta dello Sport', è corretto assegnare il calcio di rigore.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, (ri)spunta un vecchio pallino per rinforzare la difesa di Allegri >>>

Infine, all'88', Christian Pulisic è raggiunto da una pallonata, sempre di Wesley, sulla mano sinistra: il braccio è lungo la sagoma, giusto proseguire e non assegnare un secondo penalty ai giallorossi. 

Leggi anche
Condò: “Milan, vincere sarebbe stato troppo. Ma sei l’unico che può mantenere...
Tra Roma e Milan vince l’Inter: Allegri, stavolta il muso è troppo corto. Il Diavolo rallenta

© RIPRODUZIONE RISERVATA