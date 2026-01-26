Al 17’, interviene Matteo Gabbia su Donyell Malen: trattenuta molto leggera, per il quotidiano sportivo nazionale è poco per un rigore. Al 50', cartellino giallo 'coerente' per Adrien Rabiot, autore di un intervento imprudente sul portiere romanista Mile Svilar, che è già in possesso-palla.
Ok il penalty per il fallo di mano di Bartesaghi—
Altri episodi da moviola di Roma-Milan: al 54', Zachary Athekame trattiene Wesley in fuga: giusta sanzione disciplinare. Al 72', poi, Davide Bartesaghi ha il braccio sempre fuori sagoma e punibile sul cross di Zeki Çelik da distanza ravvicinata: per 'La Gazzetta dello Sport', è corretto assegnare il calcio di rigore.
Infine, all'88', Christian Pulisic è raggiunto da una pallonata, sempre di Wesley, sulla mano sinistra: il braccio è lungo la sagoma, giusto proseguire e non assegnare un secondo penalty ai giallorossi.
