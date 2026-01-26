"Ma vincere sarebbe stato sinceramente troppo - ha proseguito Condò -, perché alla capacità della difesa di far tirare sempre male gli avversari — non è fortuna, non è solo Mike Maignan, a parte una volta Donyell Malen ogni conclusione viene scoccata con l’uomo addosso — non ha fatto seguito l’efficacia offensiva di Como. La verità è che il Milan è lassù, con la targa dell’Inter ancora in vista, malgrado Rafael Leão e Christian Pulisic siano sempre mezzi rotti, e/o lunatici. Il dato forte di questa 22ª giornata è comunque l’uscita del Napoli dal discorso Scudetto".