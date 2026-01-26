Pianeta Milan
ROMA-MILAN

Condò: “Milan, vincere sarebbe stato troppo. Ma sei l’unico che può mantenere qualche ambizione top”

Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha commentato il pareggio maturato ieri sera allo stadio 'Olimpico' tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Massimiliano Allegri: le sue parole
Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha commentato il pareggio (1-1) maturato ieri sera allo stadio 'Olimpico' tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Massimiliano Allegri con il gol di Koni De Winter per i rossoneri e il calcio di rigore di Lorenzo Pellegrini per i giallorossi.

Roma-Milan 1-1, così Condò sul 'CorSera' sulla partita e sul campionato

"Adesso c’è luce fra l’Inter e le altre. Cinque punti per scendere fino al Milan, unico realisticamente autorizzato a mantenere qualche ambizione top, altri 4 per calarsi a meno 9 al livello di Roma e Napoli (e poi la Juve), dove è iniziato il rodeo per i posti Champions. Il Milan ha coltivato per 12 minuti il sogno di un nuovo colpo da soliti noti, come gli riuscì proprio a Como dieci giorni fa, perché dopo la prova di sopravvivenza alla Roma straripante del primo tempo, aveva trovato il gol del vantaggio".

"Ma vincere sarebbe stato sinceramente troppo - ha proseguito Condò -, perché alla capacità della difesa di far tirare sempre male gli avversari — non è fortuna, non è solo Mike Maignan, a parte una volta Donyell Malen ogni conclusione viene scoccata con l’uomo addosso — non ha fatto seguito l’efficacia offensiva di Como. La verità è che il Milan è lassù, con la targa dell’Inter ancora in vista, malgrado Rafael Leão e Christian Pulisic siano sempre mezzi rotti, e/o lunatici. Il dato forte di questa 22ª giornata è comunque l’uscita del Napoli dal discorso Scudetto".

"A questo punto la contesa per i posti in Champions assuma un’importanza centrale - ha chiosato infine Condò -. Se diamo per acquisito quello dell’Inter, e probabile quello del Milan, i due che rimangono hanno una nuova candidata nel Como, distante ormai tre soli punti dal quarto posto. E per quelli che continuano a ritenere Cesc Fàbregas soltanto un piacione, secondo attacco e seconda difesa dovrebbero essere credenziali sufficienti".

