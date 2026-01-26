La Juventus, salendo a quota 42 punti, è pienamente in corsa per un posto in Champions League come il Napoli (43). Per gli azzurri, però, il sogno di vincere il secondo Scudetto di fila sembra svanire: l'Inter ha già 9 punti di vantaggio in classifica. Si ferma anche il Milan, secondo in graduatoria, fermato sull'1-1 dalla Roma allo stadio 'Olimpico'.
I rossoneri di Massimiliano Allegri vanno in vantaggio nella ripresa, con il colpo di testa di Koni De Winter; quindi, il pareggio dei giallorossi di Gian Piero Gasperini con Lorenzo Pellegrini su calcio di rigore. Il Diavolo (salvato in più circostanze da Mike Maignan), vede i nerazzurri andare a + 5 ...
Uno spazio importante lo merita la crisi del Torino di Marco Baroni, recentemente sconfitto 0-6 sul campo del Como. I tifosi granata sono sfiniti, non vedono l'ora che il proprietario e Presidente Urbano Cairo venda la società. Per il tecnico, invece, fiducia a tempo. Sarà decisiva Torino-Lecce di domenica 1° febbraio, ore 12:30, per la sua panchina.
