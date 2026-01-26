Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: "Pellegrini! De Winter non basta: Milan stop, gioia Roma"

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 26 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 26 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina al rotondo successo, 3-0, della Juventus di Luciano Spalletti sul Napoli di Antonio Conte nel big match della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi ieri sera all'Allianz Stadium. Gol di Jonathan David nel primo tempo; quindi, nella ripresa, le reti di Kenan Yıldız e Filip Kostić a certificare il dominio bianconero.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 26 gennaio 2026

La Juventus, salendo a quota 42 punti, è pienamente in corsa per un posto in Champions League come il Napoli (43). Per gli azzurri, però, il sogno di vincere il secondo Scudetto di fila sembra svanire: l'Inter ha già 9 punti di vantaggio in classifica. Si ferma anche il Milan, secondo in graduatoria, fermato sull'1-1 dalla Roma allo stadio 'Olimpico'.

I rossoneri di Massimiliano Allegri vanno in vantaggio nella ripresa, con il colpo di testa di Koni De Winter; quindi, il pareggio dei giallorossi di Gian Piero Gasperini con Lorenzo Pellegrini su calcio di rigore. Il Diavolo (salvato in più circostanze da Mike Maignan), vede i nerazzurri andare a + 5 ...

Uno spazio importante lo merita la crisi del Torino di Marco Baroni, recentemente sconfitto 0-6 sul campo del Como. I tifosi granata sono sfiniti, non vedono l'ora che il proprietario e Presidente Urbano Cairo venda la società. Per il tecnico, invece, fiducia a tempo. Sarà decisiva Torino-Lecce di domenica 1° febbraio, ore 12:30, per la sua panchina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA