La Juventus, salendo a quota 42 punti , è pienamente in corsa per un posto in Champions League come il Napoli ( 43 ). Per gli azzurri, però, il sogno di vincere il secondo Scudetto di fila sembra svanire: l' Inter ha già 9 punti di vantaggio in classifica . Si ferma anche il Milan , secondo in graduatoria, fermato sull' 1-1 dalla Roma allo stadio 'Olimpico'.

Uno spazio importante lo merita la crisi del Torino di Marco Baroni, recentemente sconfitto 0-6 sul campo del Como. I tifosi granata sono sfiniti, non vedono l'ora che il proprietario e Presidente Urbano Cairo venda la società. Per il tecnico, invece, fiducia a tempo. Sarà decisiva Torino-Lecce di domenica 1° febbraio, ore 12:30, per la sua panchina.