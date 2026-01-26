Finisce, invece, a - 5 dalla vetta il Milan di Massimiliano Allegri che, in casa della Roma di Gian Piero Gasperini, non riesce ad andare oltre l'1-1. Rossoneri in vantaggio con Koni De Winter, poi il pareggio dei padroni di casa con Lorenzo Pellegrini su calcio di rigore. Migliore in campo, Mike Maignan, autore di tante belle parate.
Nelle altre gare della giornata, da evidenziare il 4-0 dell'Atalanta sul Parma e il 3-2 del Genoa contro il Bologna. Dopo esser stato sotto di due gol, il 'Grifone' - complice l'espulsione del portiere ospite, Łukasz Skorupski - ribalta la squadra di Vincenzo Italiano con un gol più bello dell'altro. Decide, però, il gran sinistro dell'ex milanista Junior Messias.
