Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan stoppato: Allegri avanti, pari su rigore”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan stoppato: Allegri avanti, pari su rigore”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Milan stoppato: Allegri avanti, pari su rigore'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 26 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 26 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Napoli, uno dei due big match della 22^ giornata della Serie A 2025-2026: all'Allianz Stadium netta vittoria, 3-0, dei bianconeri di Luciano Spalletti contro gli azzurri di Antonio Conte. Reti di Jonathan David, Kenan Yıldız e Filip Kostić: la 'Vecchia Signora' accorcia le distanze sulla zona Champions in classifica, il Napoli scivola a - 9 dall'Inter capolista.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 26 gennaio 2026

Finisce, invece, a - 5 dalla vetta il Milan di Massimiliano Allegri che, in casa della Roma di Gian Piero Gasperini, non riesce ad andare oltre l'1-1. Rossoneri in vantaggio con Koni De Winter, poi il pareggio dei padroni di casa con Lorenzo Pellegrini su calcio di rigore. Migliore in campo, Mike Maignan, autore di tante belle parate.

Nelle altre gare della giornata, da evidenziare il 4-0 dell'Atalanta sul Parma e il 3-2 del Genoa contro il Bologna. Dopo esser stato sotto di due gol, il 'Grifone' - complice l'espulsione del portiere ospite, Łukasz Skorupski - ribalta la squadra di Vincenzo Italiano con un gol più bello dell'altro. Decide, però, il gran sinistro dell'ex milanista Junior Messias.

Leggi anche
Milan, Saelemaekers ha recuperato: pronto da titolare contro la sua ex Roma
La Lazio denuncia: persone potenti avrebbero ostacolato l’operatività sul mercato. E...

© RIPRODUZIONE RISERVATA