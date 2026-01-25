In queste ultime settimane si è parlato spesso di un possibile interesse della Lazio per il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek . Come riportato da 'La Repubblica' le trattative per l'inglese e per Samardzic dall'Atalanta sarebbero state considerate in dirittura d’arrivo, salvo poi saltare proprio all'ultimo momento. Secondo il quotidiano è un retroscena che ha attirato l’attenzione della magistratura , con la Procura di Roma che farà luce sulla vicenda.

Lazio, denuncia sul mercato

Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha depositato una denuncia presso i carabinieri della stazione di Trastevere. Nel documento sarebbe indicato il nome di Ylan Singer, agente internazionale che avrebbe agito senza alcuna legittimazione nelle operazioni di mercato della Lazio. Il punto centrale dell’esposto riguarda una serie di messaggi che Singer avrebbe inviato a Guido Albers, agente olandese del centrocampista Kenneth Taylor. Messaggi che sarebbero in possesso di Fabiani e allegati alla denuncia stessa. Questo datato 6 gennaio: "Guido, stiamo evitando che firmino Loftus-Cheek dal Milan e Samardzic dall’Atalanta. Le persone con cui sono qui sono persone molto potenti e non posso dirgli che non rispondi al telefono".