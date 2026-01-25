PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport, Allegri mai dire Scudetto: “Zitti e Champions”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport, Allegri mai dire Scudetto: “Zitti e Champions”

Prima pagina Tuttosport, Allegri mai dire Scudetto: 'Zitti e Champions'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 25 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 25 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con verso Juventus-Napoli, l'intervista a Veltroni. Toro allo sfascio. Capolinea Baroni. 6-0 contro il Como. Allegri mai dire Scudetto: "Zitti e Champions". Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport: “Spareggione tra Roma-Milan”
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Roma-Milan, vietato fermarsi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA