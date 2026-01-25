Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 25 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Roma-Milan, vietato fermarsi"
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con l'intervista a Thuram della Juventus. Roma-Milan, vietato fermarsi. Napoli, Conte in emergenza. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
