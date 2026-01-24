Come scrive 'Il Corriere dello Sport' Alexis Saelemaekers non avrebbe mai saltato la sfida contro la sua ex Roma . L'esterno del Milan ha fatto di tutto per recuperare dopo il problema muscolare contro Lecce: lunghe sedute di terapie a Milanello e ieri è rientrato in gruppo pronto per la sfida di domani sera all'Olimpico . Da capire se potrà essere schierato subito da titolare, altrimenti spazio ad Athekame. Come sottolinea il quotidiano il club avrebbe apprezzato molto il modo con cui il belga si è impegnato per recuperare .

Saelemaekers ha giocato 21 partite quest’anno, non saltando nemmeno un turno. Come ricorda 'Il Corriere dello Sport' l'esterno del Milan sarebbe stato a un passo la scorsa estate dalla conferma alla Roma, ma Allegri avrebbe bloccato l'operazione. L’allenatore rossonero avrebbe chiesto di non cederlo perché lo avrebbe usato da titolare, come poi è accaduto sempre in stagione. Il giocatore ha accettato di rimanere firmando poi un meritato rinnovo di contratto con il Milan, dimostrando di essere legato al Diavolo.