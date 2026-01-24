Come scrive 'Il Corriere dello Sport' Alexis Saelemaekers non avrebbe mai saltato la sfida contro la sua ex Roma. L'esterno del Milan ha fatto di tutto per recuperare dopo il problema muscolare contro Lecce: lunghe sedute di terapie a Milanello e ieri è rientrato in gruppo pronto per la sfida di domani sera all'Olimpico. Da capire se potrà essere schierato subito da titolare, altrimenti spazio ad Athekame. Come sottolinea il quotidiano il club avrebbe apprezzato molto il modo con cui il belga si è impegnato per recuperare.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Saelemaekers, Allegri in estate ha bloccato la cessione. Il Milan ha apprezzato …
ULTIME MILAN NEWS
Saelemaekers, Allegri in estate ha bloccato la cessione. Il Milan ha apprezzato …
Alexis Saelemaekers ha fatto di tutto per recuperare in vista di Roma-Milan. In estate Massimiliano Allegri si è speso per il futuro del belga. I dettagli da 'Il Corriere dello Sport'
Saelemaekers ha giocato 21 partite quest’anno, non saltando nemmeno un turno. Come ricorda 'Il Corriere dello Sport' l'esterno del Milan sarebbe stato a un passo la scorsa estate dalla conferma alla Roma, ma Allegri avrebbe bloccato l'operazione. L’allenatore rossonero avrebbe chiesto di non cederlo perché lo avrebbe usato da titolare, come poi è accaduto sempre in stagione. Il giocatore ha accettato di rimanere firmando poi un meritato rinnovo di contratto con il Milan, dimostrando di essere legato al Diavolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA