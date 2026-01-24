Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 24 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Corriere dello Sport: "Milan, Dybala prepara il conto"
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 24 gennaio 2026.
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la rimonta dell'Inter a San Siro: 6-2 contro il Pisa dopo essere stati sotto 2-0. Napoli, Giovane subito a Torino. En-Nesyri-Juventus: accordo totale. Milan, Dybala prepara il conto. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
