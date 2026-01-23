Verso Roma-Milan, Pavlovic vuole tornare titolare: le ultime novità

Pavlovic si è fermato contro la Fiorentina: scontro testa-testa con Comuzzo e 9 punti di sutura per il difensore del Milan. Il serbo, nonostante il fastidio, vuole tornare in campo: come scrive 'Il Corriere dello Sport' fosse stato per lui avrebbe giocato già a Como con tanto di fasciatura e sarebbe sceso in campo a San Siro contro il Lecce. Ha vinto la cautela. Domenica contro la Roma Pavlovic dovrebbe tornare da titolare nella difesa di Massimiliano Allegri.