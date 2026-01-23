PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: mercato bollente in Serie A

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 23 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 23 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il mercato dell'Inter. La scelta di Chivu. Perisic ora si. En-Nesyri alla Juve: contratto pronto. Napoli che scatto: preso Giovane. Bene Roma e Bologna in Europa League. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

