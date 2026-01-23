Ordine: 'Ecco il messaggio di Cardinale. Il Milan sul mercato continuerà ...'

Continuano le notizie molto importanti sul futuro societario del Milan (qui la nostra esclusiva con tutti i dettagli in merito). Un paio di giorni fa a Milanello si è rivisto il numero uno di RedBird Gerry Cardinale: "Il messaggio indiretto lanciato è stato: continuità a livello operativo. Indispensabile in questi giorni perché le indiscrezioni, confermate, del cambio di creditore avevano provocato qualche fuga in avanti di scenari apocalittici". Questo il punto del giornalista Franco Ordine.