Ordine: 'Ecco il messaggio di Cardinale. Il Milan sul mercato continuerà ...'

Il giornalista Franco Ordine ha parlato del recente ritorno a Milano di Gerry Cardinale. Cosa cambia per il mercato del Milan? Ecco l'estratto da 'Il Giornale'
Continuano le notizie molto importanti sul futuro societario del Milan (qui la nostra esclusiva con tutti i dettagli in merito). Un paio di giorni fa a Milanello si è rivisto il numero uno di RedBird Gerry Cardinale: "Il messaggio indiretto lanciato è stato: continuità a livello operativo. Indispensabile in questi giorni perché le indiscrezioni, confermate, del cambio di creditore avevano provocato qualche fuga in avanti di scenari apocalittici". Questo il punto del giornalista Franco Ordine.
Nel suo pezzo per 'Il Giornale' aggiunge: "Il fatto che Cardinale, sia poi ripartito al volo per gli Usa, senza rilasciare interviste significa che non cambierà per ora il modello operativo del Milan, costretto a vivere di bilancio in attivo e quindi ad autofinanziarsi attraverso il mercato (con le plus valenze incassate da Tonali a Reijnders)".