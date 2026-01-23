Calciomercato Milan, continua la sessione invernale per i rossoneri che potrebbero muoversi ancora in queste ultime settimane, magari cercando un'occasione degli ultimi giorni. Da capire però anche le mosse future del club, che potrebbe pensare anche alle possibili strategie in vista della prossima stagione, specialmente in attacco, un reparto che al momento non sembra avere una chiara prospettiva. Molto potrebbe dipendere dalle occasioni e dal modulo futuro del Milan di Allegri. PROSSIMA SCHEDA>>>
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, attaccante cercasi. L’esperto di calciomercato rivela: “C’è un piano chiaro”. Ecco quale
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, attaccante cercasi. L’esperto di calciomercato rivela: “C’è un piano chiaro”. Ecco quale
Calciomercato Milan, Igli Tare e la dirigenza rossonera potrebbero essere già al lavoro per i piani futuri per l'attacco del Diavolo. Ecco l'indiscrezione
© RIPRODUZIONE RISERVATA