Milan, ecco cosa ha fatto Cardinale nella giornata di ieri — A quel punto, Cardinale ha salutato la squadra, intrattenendosi in particolare, tra sorrisi e strette di mano, con il suo connazionale Christian Pulisic e Luka Modrić. In tarda mattinata, il proprietario si è spostato a 'Casa Milan'. Qui ha incontrato il Presidente Paolo Scaroni, il direttore finanziario Stefano Cocirio e il responsabile dei ricavi Maikel Oettle. Ha pranzato con Ibrahimović e Cocirio nel ristorante della sede rossonera e, poco dopo le ore 13:30, è ripartito. Lasciando Milano prima che facesse buio. Il tutto, in un clima sereno, disteso, di fiducia.

Cardinale, ha spiegato la 'rosea', ha fatto i complimenti a tutti per i risultati, ha ribadito come la sua missione sia vincere, chiarendo anche come il suo impegno con il club di Via Aldo Rossi sia a lungo termine. Il messaggio trasmesso? Stabilità, continuità e unità. Cardinale è tornato a Milano perché il progetto Milan vive un momento molto importante tra ciò che accade in campo (con i risultati sportivi della squadra di Allegri) e quanto sta accadendo intorno al club (rifinanziamento del debito). E poi perché il numero uno di RedBird ha dedicato questa settimana ai suoi affari in Europa.

Il messaggio trasmesso, la volontà di RedBird per il prossimo futuro — Lunedì Cardinale, con Ibra, era a Londra per l'evento organizzato dalla NBA per il progetto NBA Europe, al quale il Milan è fortemente interessato a partecipare. Niente stadio, per lui, però, domenica sera all'Olimpico per Roma-Milan. Ora cosa succederà al Milan di Cardinale e RedBird? Il prossimo mese sarà importante. RedBird, infatti, punta a chiudere entro marzo l'accordo con Comvest che gli permetterebbe di estinguere in anticipo il 'vendor loan' con Elliott, la cui cifra, oggi, ammonta a 489 milioni di euro più interessi.

Il fondo di Paul e Gordon Singer, così, uscirebbe definitivamente di scena dal Milan. Anche dal Consiglio d'Amministrazione. E c'è curiosità per capire come Cardinale ristrutturerebbe l'organigramma rossonero. Qualcosa, secondo il quotidiano sportivo nazionale, è già cambiato, perché perché Massimo Calvelli, con RedBird da luglio 2025 e nel CdA Milan da novembre 2025, è operativo: partecipa alle decisioni e frequenta 'Casa Milan' con una certa regolarità. L’altra grande partita aperta del 2026 è lo stadio. Manica e “Foster + Partners”, i due studi di architettura incaricati, sono al lavoro sul progetto per il nuovo impianto condiviso con l'Inter a 'San Siro'.