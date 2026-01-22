Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: "Milan, patto di stabilità: Cardinale incontra Allegri, Tare e i giocatori"

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Milan, patto di stabilità: Cardinale incontra Allegri, Tare e i giocatori'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 22 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 22 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 2-0 rifilato dalla Juventus di Luciano Spalletti al Benfica di José Mourinho nella partita della 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026 disputatasi all'Allianz Stadium. Reti di Khéphren Thuram e Weston McKennie nella ripresa. Show, però, di Spalletti che ha rifilato un ceffone in panchina a Loïs Openda e litigato con un tifoso.

In alto, sotto la testata, si parla del mercato del Napoli: assalto degli azzurri a Giovane, attaccante brasiliano dell'Hellas Verona. Il club di Aurelio De Laurentiis dovrà condurre le proprie operazioni 'a saldo zero', poiché non è passata in Lega la sua richiesta di poter attingere alle risorse messe da parte negli anni precedenti.

Alessio Romagnoli vuole lasciare la Lazio: ha scelto di andare all'Al-Sadd, in Qatar, compagine allenata da Roberto Mancini. Ha chiesto al tecnico Maurizio Sarri di non giocare sabato sera a Lecce in campionato. Altri temi importanti sul 'CorSport': la Premier League pazza di Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter; la visita di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, a Milanello e il funerale di Rocco Commisso a New York, in collegamento in diretta con Firenze.

Infine, spazio alle partite delle squadre italiane nella 7^ giornata della Fase Campionato dell'Europa League 2025-2026. Alle ore 18:45, allo stadio 'Dall'Ara', ecco Bologna-Celtic. Quindi, alle ore 21:00, allo stadio 'Olimpico', sarà la volta di Roma-Stoccarda. I tecnici Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini punteranno, in attacco, sulla voglia di riscatto dei due centravanti, Thijs Dallinga e Evan Ferguson.

