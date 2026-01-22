In alto, sotto la testata, si parla del mercato del Napoli: assalto degli azzurri a Giovane, attaccante brasiliano dell'Hellas Verona. Il club di Aurelio De Laurentiis dovrà condurre le proprie operazioni 'a saldo zero', poiché non è passata in Lega la sua richiesta di poter attingere alle risorse messe da parte negli anni precedenti.
Alessio Romagnoli vuole lasciare la Lazio: ha scelto di andare all'Al-Sadd, in Qatar, compagine allenata da Roberto Mancini. Ha chiesto al tecnico Maurizio Sarri di non giocare sabato sera a Lecce in campionato. Altri temi importanti sul 'CorSport': la Premier League pazza di Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter; la visita di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, a Milanello e il funerale di Rocco Commisso a New York, in collegamento in diretta con Firenze.
Infine, spazio alle partite delle squadre italiane nella 7^ giornata della Fase Campionato dell'Europa League 2025-2026. Alle ore 18:45, allo stadio 'Dall'Ara', ecco Bologna-Celtic. Quindi, alle ore 21:00, allo stadio 'Olimpico', sarà la volta di Roma-Stoccarda. I tecnici Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini punteranno, in attacco, sulla voglia di riscatto dei due centravanti, Thijs Dallinga e Evan Ferguson.
