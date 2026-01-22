Spazio, in serata, all' Europa League 2025-2026 , anche qui 7^ giornata della Fase Campionato. Alle ore 18:45 il Bologna di Vincenzo Italiano ospita il Celtic ; successivamente, alle ore 21:00 , sarà la volta di Roma-Stoccarda . I giallorossi di Gian Piero Gasperini puntano gli ottavi.

In alto, sotto la testata, si parla del tentativo di fuga, in vetta alla classifica di Serie A, per l'Inter di Cristian Chivu, attesa da un trittico di partite semplici contro Pisa, Cremonese e Sassuolo. Di lato, invece, il resoconto della visita di Gerry Cardinale a Milanello: blitz del proprietario del Milan, ha incontrato tutti, dirigenti, allenatore e squadra.