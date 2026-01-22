Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, carica Cardinale: blitz a Milanello”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, carica Cardinale: blitz a Milanello”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Milan, carica Cardinale: blitz a Milanello'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 22 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 22 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo interno - 2-0 - della Juventus di Luciano Spalletti sul Benfica di José Mourinho nella 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. In gol Khéphren Thuram e Weston McKennie: i bianconeri possono ambire alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 22 gennaio 2026

Crolla, invece, 2-3 in casa l'Atalanta di Raffaele Palladino al cospetto dell'Athletic Bilbao. Segna Gianluca Scamacca il gol del vantaggio orobico; quindi, nella ripresa, i baschi vanno in rete tre volte. Inutile, nel finale, il gol di Nikola Krstović per la squadra nerazzurra. Che fallisce, così, la possibilità di blindare gli ottavi del torneo.

Spazio, in serata, all'Europa League 2025-2026, anche qui 7^ giornata della Fase Campionato. Alle ore 18:45 il Bologna di Vincenzo Italiano ospita il Celtic; successivamente, alle ore 21:00, sarà la volta di Roma-Stoccarda. I giallorossi di Gian Piero Gasperini puntano gli ottavi.

In alto, sotto la testata, si parla del tentativo di fuga, in vetta alla classifica di Serie A, per l'Inter di Cristian Chivu, attesa da un trittico di partite semplici contro Pisa, Cremonese e Sassuolo. Di lato, invece, il resoconto della visita di Gerry Cardinale a Milanello: blitz del proprietario del Milan, ha incontrato tutti, dirigenti, allenatore e squadra.

Leggi anche
Agresti: “Füllkrug, non un fenomeno ma quello che mancava al Milan: un centravanti vero”
Milan, Leao cambia marcia: ora in rossonero può brillare

© RIPRODUZIONE RISERVATA