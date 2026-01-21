Pianeta Milan
Agresti: 'Füllkrug, non un fenomeno ma quello che mancava al Milan: un centravanti vero'
Stefano Agresti, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', in articolo pubblicato oggi sulla 'rosea' ha parlato dell'impatto che il tedesco Niclas Füllkrug ha avuto nel Milan di Massimiliano Allegri. "Un'operazione per ora riuscitissima"
Stefano Agresti, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993 giunto al Milan dal West Ham in questa sessione invernale di calciomercato, in un articolo pubblicato sulla 'rosea' oggi in edicola.

Milan, Agresti: "Füllkrug subito decisivo con fisicità, carattere e gol"

"Füllkrug non è un fenomeno. È diventato grande (di età) facendo gol senza troppa continuità in squadre importanti ma non di livello eccelso, tra Bundesliga e seconda serie tedesca, e si è ritagliato uno spazio anche nella Germania ma insomma, i centravanti top sono altri. Solo che al Milan — un grande club con grandi ambizioni — è diventato subito decisivo: fisicità, carattere, ora anche un gol decisivo. Perché? Perché è l’uomo che mancava al Milan", ha scritto Agresti.

"Un centravanti grande e grosso, dunque un centravanti vero, fondamentale quando le partite si mettono in un certo modo, con gli avversari chiusi e con la necessità di trovare uno spiraglio per vincerle, magari passando per le vie aeree. Perché Igli Tare, uno che i calciatori li sa riconoscere (lo dice la sua storia), ha pensato potesse contribuire alla causa rossonera proprio in quel ruolo. E perché Massimiliano Allegri sa sempre, o quasi, tirare fuori il massimo dai giocatori che gli consegnano, siano questi campioni o buoni calciatori".

"Se aggiungiamo che è arrivato in prestito gratuito, e si è anche tagliato l’ingaggio, possiamo dire che l’operazione — per ora — è riuscitissima", la chiosa di Agresti sull'arrivo e sul rendimento di Füllkrug in rossonero.

