"Un centravanti grande e grosso, dunque un centravanti vero, fondamentale quando le partite si mettono in un certo modo, con gli avversari chiusi e con la necessità di trovare uno spiraglio per vincerle, magari passando per le vie aeree. Perché Igli Tare, uno che i calciatori li sa riconoscere (lo dice la sua storia), ha pensato potesse contribuire alla causa rossonera proprio in quel ruolo. E perché Massimiliano Allegri sa sempre, o quasi, tirare fuori il massimo dai giocatori che gli consegnano, siano questi campioni o buoni calciatori".
"Se aggiungiamo che è arrivato in prestito gratuito, e si è anche tagliato l’ingaggio, possiamo dire che l’operazione — per ora — è riuscitissima", la chiosa di Agresti sull'arrivo e sul rendimento di Füllkrug in rossonero.
