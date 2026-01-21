Milan, Agresti: "Füllkrug subito decisivo con fisicità, carattere e gol"

"Füllkrug non è un fenomeno. È diventato grande (di età) facendo gol senza troppa continuità in squadre importanti ma non di livello eccelso, tra Bundesliga e seconda serie tedesca, e si è ritagliato uno spazio anche nella Germania ma insomma, i centravanti top sono altri. Solo che al Milan — un grande club con grandi ambizioni — è diventato subito decisivo: fisicità, carattere, ora anche un gol decisivo. Perché? Perché è l’uomo che mancava al Milan", ha scritto Agresti.