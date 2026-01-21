Dopo qualche mese di Rabiot al Milan si può già stilare un bilancio dei rossoneri con il numero 12 titolare in mezzo al campo e senza di lui. Allegri, senza 'Cavallo Pazzo', ha dovuto giocare 8 partite: in queste gare, il Milan ha collezionato soltanto 13 punti, alla media di 1.6 per incontro. Nelle 13 partite, invece, in cui Rabiot ha giocato titolare, il Diavolo ha fatto 33 punti, per una media di 2,5 per gara.
LEGGI ANCHE: Aston Villa su Loftus-Cheek, è tutto vero: i ‘rumors’ inglesi, le conferme italiane >>>
Ipoteticamente, con Rabiot sempre in campo nelle restanti 17 giornate di campionato, il Milan oggi a quota 46 punti, potrebbe chiudere a 88 punti circa, guarda caso la quota Scudetto citata proprio dal Allegri. Con Rabiot in campo, ha fatto notare 'Tuttosport', migliorano anche tutti i dati della squadra: 1.7 i gol di media segnati a partita contro 1.5 senza; 0.5 quelli subiti contro 1.1.
© RIPRODUZIONE RISERVATA