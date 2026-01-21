'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ad Adrien Rabiot , classe 1995 , centrocampista francese giunto al Milan nell'ultimo calciomercato estivo dall' Olympique Marsiglia per decisa e precisa volontà di Massimiliano Allegri . La scelta estiva del Diavolo di assecondare i desideri del proprio allenatore sta pagando.

Milan, fantastico l'impatto di Rabiot nella squadra rossonera

L'impatto di Rabiot nel Milan è evidente a tutti. L'ex Juventus ha portato carisma, fisicità, gamba e, ultimamente anche qualche gol. Tutte caratteristiche di cui il centrocampo del Diavolo aveva bisogno, soprattutto in abbinata alla leadership, alla qualità e all'esperienza di Luka Modrić.