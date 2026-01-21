Pianeta Milan
Aston Villa su Loftus-Cheek, è tutto vero: i ‘rumors’ inglesi, le conferme italiane

Calciomercato, 'rumors' dall'Inghilterra: 'Kamara k.o., l'Aston Villa pensa a Loftus-Cheek del Milan'
Ruben Loftus-Cheek, classe 1996, centrocampista inglese del Milan, ha rifiutato il trasferimento alla Lazio ed al Beşiktaş in questa finestra di calciomercato. Ma se bussasse l'Aston Villa, quale sarebbe la sua risposta? L'indiscrezione
Daniele Triolo Redattore 

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Milan, sebbene non sia un titolare fisso nel Diavolo di Massimiliano Allegri, ha rifiutato - finora - un trasferimento altrove in questa sessione invernale di calciomercato. L'ex Chelsea, nella fattispecie, ha rifiutato la corte della Lazio in Serie A e del Beşiktaş nella Süper Lig turca.

Ma cosa accadrebbe nel caso in cui, alla porta del numero 8 rossonero, bussasse l'Aston Villa? Loftus-Cheek gradirebbe o no un ritorno in patria, in Inghilterra, per indossare la maglia dei 'Villans' di Unai Emery? Questa mattina, il 'Telegraph' ha riportato l'indiscrezione di calciomercato che vede il club di Birmingham sulle tracce del giocatore del Milan.

Motivo? L'infortunio, serio, che terrà il centrocampista francese Boubacar Kamara fuori per tutto il resto della stagione. Loftus-Cheek sarebbe uno dei primi nomi dell'Aston Villa per sostituirlo. Il Milan non sarebbe contrario ad una sua cessione: questa, però, dovrebbe avvenire a titolo definitivo visto che il contratto dell'inglese con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2027.

Anche Fabrizio Romano e Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, hanno confermato sul proprio account ufficiale del popolare social network 'X' il sondaggio dell'Aston Villa.

Gli inglesi, ad ogni modo, continuano a monitorare il mercato per alternative, anche meno costose, magari con la formula del prestito. Finora, in stagione, con il Milan di Allegri, Loftus-Cheek (accostato da altri 'rumors' anche al Manchester United) ha giocato 23 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana: al suo attivo un gol e un assist in 1.190' sul terreno di gioco.

