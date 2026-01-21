Motivo? L'infortunio, serio, che terrà il centrocampista francese Boubacar Kamara fuori per tutto il resto della stagione. Loftus-Cheek sarebbe uno dei primi nomi dell'Aston Villa per sostituirlo. Il Milan non sarebbe contrario ad una sua cessione: questa, però, dovrebbe avvenire a titolo definitivo visto che il contratto dell'inglese con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2027.
LEGGI ANCHE: Milan, Cardinale a Milanello: il motivo della visita e chi ha incontrato. La visione di RedBird per i rossoneri >>>
Anche Fabrizio Romano e Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, hanno confermato sul proprio account ufficiale del popolare social network 'X' il sondaggio dell'Aston Villa.
Gli inglesi, ad ogni modo, continuano a monitorare il mercato per alternative, anche meno costose, magari con la formula del prestito. Finora, in stagione, con il Milan di Allegri, Loftus-Cheek (accostato da altri 'rumors' anche al Manchester United) ha giocato 23 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana: al suo attivo un gol e un assist in 1.190' sul terreno di gioco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA