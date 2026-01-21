Ruben Loftus-Cheek, classe 1996, centrocampista inglese del Milan, ha rifiutato il trasferimento alla Lazio ed al Beşiktaş in questa finestra di calciomercato. Ma se bussasse l'Aston Villa, quale sarebbe la sua risposta? L'indiscrezione

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Milan, sebbene non sia un titolare fisso nel Diavolo di Massimiliano Allegri, ha rifiutato - finora - un trasferimento altrove in questa sessione invernale di calciomercato. L'ex Chelsea, nella fattispecie, ha rifiutato la corte della Lazio in Serie A e del Beşiktaş nella Süper Lig turca.