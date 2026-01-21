Pianeta Milan
Milan, Cardinale a Milanello: il motivo della visita e chi ha incontrato. La visione di RedBird per i rossoneri

Milan, Cardinale è tornato a Milanello: colloqui con Furlani e Allegri. Il punto
Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, è tornato dopo mesi a Milano: si è recato al centro sportivo di Milanello dove ha incontrato Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri. Dalla scrivania al campo
'La Gazzetta dello Sport', nella sua versione online, ha rivelato come Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, sia tornato a Milano e, in queste ore, si trovi nel centro sportivo dei rossoneri, Milanello. Cardinale, per l'occasione, ha incontrato prima l'amministratore delegato Giorgio Furlani, a seguire il direttore sportivo Igli Tare, il Senior AdvisorZlatan Ibrahimović e poi l'allenatore Massimiliano Allegri. Quindi, il proprietario del club ha incontrato anche la squadra.

Milan, Cardinale è tornato a Milanello: ecco perché

Cardinale, per la 'rosea', si trova a Milano nell'ambito di una serie di incontri in Europa, gli ultimi dei quali in Inghilterra (a Londra, per esempio, si è parlato del progetto NBA Europe). Quello di oggi a Milanello, insomma, non si tratterebbe di un incontro straordinario, ma di un modo per tornare a vivere di persona il mondo rossonero.

Ufficialmente, Cardinale mancava da Milano e dall'Italia da mesi. Ultima volta a 'San Siro', il 14 settembre 2024, in occasione di Milan-Venezia 4-0. Quindi, il 5 novembre 2024, si era visto sugli spalti del 'Bernabéu' per Real Madrid-Milan 1-3 di Champions League. Successivamente, si era parlato (aprile 2025) di un suo incontro a Milanello con i dirigenti.

RedBird vede il Milan come progetto prioritario

Ma, pubblicamente, non lo aveva rivisto più nessuno. Ovviamente Cardinale è rimasto sempre in contatto con i dirigenti. Il proprietario, con la sua visita, ha voluto dimostrare vicinanza alla società, in un contesto di stabilità e continuità in allineamento tra proprietà e management.

Anche perché, per RedBird, il Milan rappresenta un progetto prioritario, in rilevante crescita. Cardinale, che non è venuto a Milanello dopo le voci degli ultimi giorni sul finanziamento da Comvest per estinguere il 'vendor loan' con Elliott, per il Diavolo ha una visione chiara e programma un impegno nel lungo periodo. Prova ne sono gli investimenti sulla squadra, la costanza nella crescita dei ricavi, il progetto stadio. Significativi, pertanto, gli incontri con Furlani e Allegri, scrivania e campo: possibile si sia anche parlato di strategie da seguire in questi ultimi giorni del calciomercato invernale.

