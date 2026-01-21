Ufficialmente, Cardinale mancava da Milano e dall'Italia da mesi. Ultima volta a 'San Siro', il 14 settembre 2024, in occasione di Milan-Venezia 4-0. Quindi, il 5 novembre 2024, si era visto sugli spalti del 'Bernabéu' per Real Madrid-Milan 1-3 di Champions League. Successivamente, si era parlato (aprile 2025) di un suo incontro a Milanello con i dirigenti.

RedBird vede il Milan come progetto prioritario — Ma, pubblicamente, non lo aveva rivisto più nessuno. Ovviamente Cardinale è rimasto sempre in contatto con i dirigenti. Il proprietario, con la sua visita, ha voluto dimostrare vicinanza alla società, in un contesto di stabilità e continuità in allineamento tra proprietà e management.

Anche perché, per RedBird, il Milan rappresenta un progetto prioritario, in rilevante crescita. Cardinale, che non è venuto a Milanello dopo le voci degli ultimi giorni sul finanziamento da Comvest per estinguere il 'vendor loan' con Elliott, per il Diavolo ha una visione chiara e programma un impegno nel lungo periodo. Prova ne sono gli investimenti sulla squadra, la costanza nella crescita dei ricavi, il progetto stadio. Significativi, pertanto, gli incontri con Furlani e Allegri, scrivania e campo: possibile si sia anche parlato di strategie da seguire in questi ultimi giorni del calciomercato invernale.