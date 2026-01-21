Il calciomercato invernale è in pieno corso e, fino al prossimo lunedì 2 febbraio, il Milan opererà in due direzioni. La prima è quella di rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri, che necessita di altri innesti nell'organico per poter lottare per lo Scudetto. La seconda è quella di regalare qualche aggiunta di qualità anche al Milan Futuro di Massimo Oddo, la Seconda Squadra rossonera che, al momento, naviga in zona playoff nel Girone B della Serie D. PROSSIMA SCHEDA
Un astro nascente del calcio giovanile nel mirino del Milan: ecco di chi si tratta
Il Milan è alla ricerca, per il suo calciomercato invernale, di rinforzi per l'allenatore Massimiliano Allegri ma anche di colpi in prospettiva. Ovvero quei giocatori che possono maturare ed esplodere con i colori rossoneri. Ecco le ultime news
