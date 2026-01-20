«Sono convinto che se la NBA arriva con un’idea e un modello di business e la combina coi tifosi europei, nasca la partnership perfetta - ha detto Ibrahimovic, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola -. È il motivo per cui siamo qui: per renderla magica e di successo. E perché ci crediamo». Cardinale è andato oltre: «Penso che avrà un successo incredibile: se lo facciamo bene, potrà trasformarsi in una delle cose migliori mai capitate allo sport».