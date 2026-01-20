Pianeta Milan
NBA Europe, Milan in prima fila con Cardinale e Ibrahimovic: 'Crediamo nel progetto'
Nell'autunno 2027, se tutto andrà secondo pronostici degli organizzatori, partirà NBA Europe, il campionato di basket europeo ideato dalla NBA sulla falsariga di quello statunitense: Milan in prima fila con altri grande realtà del Vecchio...
Il Milan è seriamente intenzionato ad entrare nel progetto NBA Europe, tanto che Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan e Zlatan Ibrahimovic, suo Senior Advisor per il club rossonero, sono saliti sul palco di un meeting - a Londra - in cui la NBA e la FIBA hanno spiegato a 250 persone i dettagli del nuovo torneo.

NBA Europe, il campionato di basket europeo ideato dalla NBA sulla falsariga di quello statunitense, dovrebbe partire nell'autunno 2027 con franchigie permanenti, inizialmente, in 12 città. Comprese Roma e Milano, la città che il Milan vorrebbe controllare. Da solo con l'Olimpia Milano, la squadra della città che già milita in Serie A e nell'EuroLega.

«Sono convinto che se la NBA arriva con un’idea e un modello di business e la combina coi tifosi europei, nasca la partnership perfetta - ha detto Ibrahimovic, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola -. È il motivo per cui siamo qui: per renderla magica e di successo. E perché ci crediamo». Cardinale è andato oltre: «Penso che avrà un successo incredibile: se lo facciamo bene, potrà trasformarsi in una delle cose migliori mai capitate allo sport».

