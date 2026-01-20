La sua prima parte di stagione, però, è stata avara di emozioni. Appena 542' in 9 presenze tra Premier League e coppe nazionali per il nativo di Bussolengo (VR), che, ora, dunque, potrebbe tornare a giocare in Serie A, indossando la maglia di un club glorioso come quello rossonero.
Coppola, quindi, rinforzerebbe, anche numericamente, la difesa di Massimiliano Allegri. Il quale, da inizio gennaio, è alla ricerca di un centrale da affiancare a Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović e Koni De Winter.
