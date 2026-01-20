Pianeta Milan
Potrebbe essere Diego Coppola, classe 2003, ex Hellas Verona e dalla scorsa estate in Inghilterra al Brighton il rinforzo per il Milan, in difesa, in questa fase finale del calciomercato invernale. Le ultime news da Orazio Accomando ('SportMediaset')
Secondo Orazio Accomando, giornalista sportivo esperto di calciomercato operativo per la redazione di 'SportMediaset', il Milan ha fatto passi in avanti per ottenere Diego Coppola dal Brighton. L'operazione è impostata sulla base di un prestito secco fino al termine di questa stagione (30 giugno).

Coppola, seguito anche dalla Fiorentina, è nel mirino del Milan da molto tempo. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, lo aveva inserito tra gli obiettivi di mercato già la scorsa estate, prima che il difensore centrale italiano classe 2003 lasciasse l'Hellas Verona per approdare, per 11 milioni di euro, in Inghilterra nella fila dei 'Seagulls'.

La sua prima parte di stagione, però, è stata avara di emozioni. Appena 542' in 9 presenze tra Premier League e coppe nazionali per il nativo di Bussolengo (VR), che, ora, dunque, potrebbe tornare a giocare in Serie A, indossando la maglia di un club glorioso come quello rossonero.

Coppola, quindi, rinforzerebbe, anche numericamente, la difesa di Massimiliano Allegri. Il quale, da inizio gennaio, è alla ricerca di un centrale da affiancare a Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović e Koni De Winter.

