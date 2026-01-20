PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, il Milan ha messo gli occhi sul centravanti del suo futuro: chi è e quanto costa

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, il Milan ha messo gli occhi sul centravanti del suo futuro: chi è e quanto costa

Per il calciomercato invernale - dopo l'acquisto di Niclas Füllkrug dal West Ham - non sono previsti altri ingressi nel reparto attaccanti per il Milan di Massimiliano Allegri. In estate, però, tutto o quasi potrebbe cambiare. E spunta un nuovo...
Daniele Triolo Redattore 

Calciomercato: spunta una esotica, intrigante idea per il nuovo attaccante del Milan

Mancano poco meno di due settimane alla chiusura del calciomercato invernale e il Milan, con i suoi dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, è alla ricerca di un paio di elementi di qualità che possano innalzare il tasso tecnico della squadra a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Il livornese vorrebbe un difensore centrale e, magari, un esterno destro per completare il proprio organico: si vedrà quello che il club riuscirà a fare. In attacco, invece, il Diavolo è a posto così. PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA