Calciomercato Milan, Loftus-Cheek non andrà alla Lazio: Lotito conferma

Intercettato dai microfoni di 'Tuttomercatoweb' il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato di calciomercato e anche di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan. Ecco le sue parole
Dopo le pesanti cessioni del 'Taty' Castellanos e Mateo Guendouzi, i tifosi della Lazio si aspettano un mercato di gennaio importante, visto anche il blocco in quello estivo. Uno dei nomi sulla lista dei preferiti di Maurizio Sarri è Loftus-Cheek, ma, molto probabilmente non arriverà nella capitale. Lo ha annunciato il Presidente del club biancoceleste Claudio Lotito ai microfoni di 'Tuttomercatoweb'. Senza pronunciare il suo nome in modo esplicito, il patron della Lazio intendeva, con molta probabilità, al centrocampista del Milan, accostato con forza nelle ultime settimane ai biancocelesti. Ecco, di seguito, le parole di Lotito sul mercato.
Calciomercato, Lotito allude al rifiuto di Loftus-Cheek
"La Lazio farà quello che serve. Io sorrido perché già conosco le cose… Tutto questo sulla base di preservare la società. Io sono stabile, la società non è in vendita e non è scalabile. Poi la gente può scrivere quello che vuole… Arriverà quello che deciderò che dovrà arrivare".