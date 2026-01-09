Calciomercato Milan, Loftus-Cheek non andrà alla Lazio: Lotito conferma

Claudio Lotito ha poi aggiunto: "Vorrei fare una precisazione: sui due giocatori (Raspadori e Loftus-Cheek, ndr) che avete detto… Non sono voluti venire. Sono stati contattati e hanno detto no grazie. Raspadori? E chi è, Maradona? Non ha mai giocato né all'Atletico né dove era prima… Vedremo se sarà meglio quello nostro o Raspadori".