In Milan-Lecce, però, Modric ha avuto la possibilità, almeno per una giornata, di interpretare un nuovo ruolo. Almeno questo è quello che si evince, secondo la 'rosea' dalle immagini distribuite dalla BordoCam di 'DAZN'. Di fatto, Modric è stato quasi un vice allenatore per il Milan, giacché Allegri gli si è rivolto spesso, durante il match, per commentare dal punto di vista tecnico e tattico le fasi salienti della partita.