In Milan-Lecce, però, Modric ha avuto la possibilità, almeno per una giornata, di interpretare un nuovo ruolo. Almeno questo è quello che si evince, secondo la 'rosea' dalle immagini distribuite dalla BordoCam di 'DAZN'. Di fatto, Modric è stato quasi un vice allenatore per il Milan, giacché Allegri gli si è rivolto spesso, durante il match, per commentare dal punto di vista tecnico e tattico le fasi salienti della partita.
In diverse occasioni si vedono Allegri e Modric a colloquio. Il tecnico livornese, ha fatto notare il quotidiano sportivo nazionale, si rivolge di frequente ai suoi assistenti in panchina durante le partite, dal suo fidato vice Marco Landucci agli altri membri dello staff e, contro il Lecce, lo ha fatto molto spesso anche con Modric. Il quale, magari, ha aiutato il Milan stavolta non dal campo, ma da fuori, dall'alto della sua enorme esperienza ad alti livelli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA