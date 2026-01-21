Pianeta Milan
Milan, Modric verso una maglia da titolare a Roma dopo il turno da ... vice di Allegri!
Luka Modric, centrocampista croato classe 1985, in campo soltanto nei minuti finali di Milan-Lecce, verso una nuova titolarità all'Olimpico nel big match contro la Roma. Ecco cosa è emerso dal turno passato al fianco di Massimiliano Allegri
Domenica 25 gennaio, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026: un vero e proprio scontro al vertice tra i giallorossi di Gian Piero Gasperini, quarti in classifica con 42 punti e i rossoneri di Massimiliano Allegri, secondi a quota 46. Per l'occasione, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, tornerà titolare Luka Modric.

Milan, Modric di nuovo titolare a Roma. Contro il Lecce, però ...

Il centrocampista croato, classe 1985, ha giocato soltanto gli ultimissimi minuti di Milan-Lecce, domenica scorsa a 'San Siro', lasciando il campo ad Ardon Jashari, che, al suo posto, ha disputato una buona partita. Prima ancora, Modric era rimasto per 90' in panchina nella trasferta di Firenze. Rientra nella normale gestione di un calciatore fenomenale, fisicamente in grandi condizioni, ma che ha pur sempre 40 anni.

In Milan-Lecce, però, Modric ha avuto la possibilità, almeno per una giornata, di interpretare un nuovo ruolo. Almeno questo è quello che si evince, secondo la 'rosea' dalle immagini distribuite dalla BordoCam di 'DAZN'. Di fatto, Modric è stato quasi un vice allenatore per il Milan, giacché Allegri gli si è rivolto spesso, durante il match, per commentare dal punto di vista tecnico e tattico le fasi salienti della partita.

In diverse occasioni si vedono Allegri e Modric a colloquio. Il tecnico livornese, ha fatto notare il quotidiano sportivo nazionale, si rivolge di frequente ai suoi assistenti in panchina durante le partite, dal suo fidato vice Marco Landucci agli altri membri dello staff e, contro il Lecce, lo ha fatto molto spesso anche con Modric. Il quale, magari, ha aiutato il Milan stavolta non dal campo, ma da fuori, dall'alto della sua enorme esperienza ad alti livelli.

