Milan, Leao a Milanello per allenarsi nel giorno libero — Unico giocatore non infortunato a presentarsi a Milanello anche nel giorno di riposo? Rafael Leao. Se per gli indisponibili certificati la presenza, ieri a Milanello, era necessario, per il numero 10 è stata una scelta. Il portoghese ha fatto delle terapie e svolto un lavoro individuale con lo staff, mirato a recuperare la forma migliore.

In Milan-Lecce di domenica scorsa, Leao ha giocato 87' ma si vede che, dopo l'infortunio all'adduttore patito l'8 dicembre 2025 in casa del Torino, la sua condizione è ben lontana dall'essere ottimale. Ha un dolore costantemente monitorato affinché non sfoci in pubalgia. Dopo quel Torino-Milan, Leao ha saltato due gare e ha dato l'ok per rientrare, mettendo le necessità della squadra davanti alla propria salute, da vero leader.

Ha segnato a Cagliari e contro il Genoa: due gol pesanti ai fini dei risultati e della classifica del Milan. Ha fatto molto bene da subentrato a Firenze, ha fornito due assist da fuoriclasse ad Adrien Rabiot e Christian Pulisic rispettivamente contro Como e Lecce: il primo è stato tramutato in gol, il secondo purtroppo no. È un Leao diverso, per il quotidiano sportivo nazionale, non soltanto per lo stile di gioco.

Fin qui, 7 gol in 15 partite da centravanti: media da bomber — Da quando il Milan gioca con il 3-5-2, lui è stato spostato dalla fascia sinistra al ruolo di punta vera e propria. Quindi galoppa di meno sull'esterno, ma attacca la profondità da vero numero 9. Meno spettacolare, ma più efficace. Interpreta il ruolo di centravanti a modo suo, con le sue caratteristiche. Con generosità, cercando di essere utile alla squadra. E, fin qui, ha realizzato 7 gol in 15 partite di campionato giocate finora (12 da titolare).

Leao viaggia alla media di un gol ogni 143'. Basti considerare che, nella stagione 2022-2023, quella in cui segnò di più, mise a segno 16 gol in 2.430' di Serie A, alla media di una rete ogni 162'. Quest'anno fa meglio, anche se il fisico non lo supporta in pieno. Per quello si allena anche quando non potrebbe, cercando di recuperare il prima possibile la perfetta efficienza fisica. In Roma-Milan vedremo se questi sacrifici inizieranno a pagare i dividendi.