Alla stessa ora, stasera, c'è anche Atalanta-Athletic Bilbao , con i nerazzurri che proveranno a battere i baschi per centrare la qualificazione agli ottavi di finale del torneo. In alto, sotto la testata, il commento a Inter-Arsenal 1-3 e Copenaghen-Napoli 1-1 , gare di ieri sera: per i nerazzurri playoff dietro l'angolo, per gli azzurri c'è addirittura ora il rischio eliminazione.

Quindi, si parla del Torino di Marco Baroni, che perderà Ivan Ilić: il centrocampista serbo rischia l'operazione. E con Zakaria Aboukhlal e Gvidas Gineitis k.o., la coperta a centrocampo, per i granata, ora è corta. Inoltre, sul mercato non si sblocca nulla. Momento difficile per il Toro.