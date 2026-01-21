Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Sentite Mourinho: ‘Allenerei la Juve’. Stasera Benfica allo Stadium”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 21 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 21 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, presenta Juventus-Benfica, partita della 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026 in programma stasera alle ore 21:00 all'Allianz Stadium, attraverso le parole di José Mourinho, tecnico dei portoghesi. Nonostante il suo passato italiano in squadre rivali, lo 'Special One' ha dichiarato che allenerebbe i bianconeri in futuro.

Alla stessa ora, stasera, c'è anche Atalanta-Athletic Bilbao, con i nerazzurri che proveranno a battere i baschi per centrare la qualificazione agli ottavi di finale del torneo. In alto, sotto la testata, il commento a Inter-Arsenal 1-3 e Copenaghen-Napoli 1-1, gare di ieri sera: per i nerazzurri playoff dietro l'angolo, per gli azzurri c'è addirittura ora il rischio eliminazione.

Quindi, si parla del Torino di Marco Baroni, che perderà Ivan Ilić: il centrocampista serbo rischia l'operazione. E con Zakaria Aboukhlal e Gvidas Gineitis k.o., la coperta a centrocampo, per i granata, ora è corta. Inoltre, sul mercato non si sblocca nulla. Momento difficile per il Toro.

