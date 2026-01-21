Rischia, invece, l'eliminazione il Napoli, che, a Copenaghen, non va oltre l'1-1. In vantaggio di un gol (colpo di testa di Scott McTominay) e di un uomo (espulso Thomas Delaney), gli azzurri si fanno riprendere dai danesi (calcio di rigore di Jordan Larsson) e poi non riescono a concretizzare le tante occasioni avute nel finale. A fine partita, il tecnico Antonio Conte mastica amaro.
In alto, sotto la testata, la presentazione delle due partite di Champions delle squadre italiane impegnate in serata. Alle ore 21:00, in campo sia Atalanta-Athletic Bilbao, con la 'Dea' che sogna di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale del torneo, sia Juventus-Benfica, con l'allenatore dei bianconeri, Luciano Spalletti, che si affiderà a Kenan Yıldız per avere la meglio sulla squadra di José Mourinho.
