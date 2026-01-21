Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: "L'Arsenal ne segna tre: Inter, non basta per gli ottavi"

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'L'Arsenal ne segna tre: Inter, non basta per gli ottavi'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 21 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 21 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la sconfitta (1-3) dell'Inter di Cristian Chivu, a 'San Siro', contro l'Arsenal di Mikel Arteta nella 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Nerazzurri abbattuti dalla doppietta di Gabriel Jesus e dalla prodezza di Viktor Gyökeres; inutile, nel mezzo, il gol di Petar Sučić. Per gli ottavi è dura: l'Inter si giocherà tutto tra una settimana in casa del Borussia Dortmund, ma l'incubo playoff è dietro l'angolo.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026

Rischia, invece, l'eliminazione il Napoli, che, a Copenaghen, non va oltre l'1-1. In vantaggio di un gol (colpo di testa di Scott McTominay) e di un uomo (espulso Thomas Delaney), gli azzurri si fanno riprendere dai danesi (calcio di rigore di Jordan Larsson) e poi non riescono a concretizzare le tante occasioni avute nel finale. A fine partita, il tecnico Antonio Conte mastica amaro.

In alto, sotto la testata, la presentazione delle due partite di Champions delle squadre italiane impegnate in serata. Alle ore 21:00, in campo sia Atalanta-Athletic Bilbao, con la 'Dea' che sogna di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale del torneo, sia Juventus-Benfica, con l'allenatore dei bianconeri, Luciano Spalletti, che si affiderà a Kenan Yıldız per avere la meglio sulla squadra di José Mourinho.

