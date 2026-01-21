Rischia, invece, l'eliminazione il Napoli, che, a Copenaghen, non va oltre l'1-1. In vantaggio di un gol (colpo di testa di Scott McTominay) e di un uomo (espulso Thomas Delaney), gli azzurri si fanno riprendere dai danesi (calcio di rigore di Jordan Larsson) e poi non riescono a concretizzare le tante occasioni avute nel finale. A fine partita, il tecnico Antonio Conte mastica amaro.