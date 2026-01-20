La panchina può cambiare il destino del Milan: ecco il dato che lo certifica

Milan, finalmente tante scelte per Massimiliano Allegri

Uno dei ruoli in cui il tecnico livornese ha spesso faticato è stato l'attacco. In quel reparto Allegri non ha mai avuto così tanta abbondanza come in queste ultime settimane. Christian Pulisic e Rafael Leao, i titolari, sembrano aver lasciato alle spalle i problemi che li hanno fermati nei primi mesi. Dietro di loro scalpitano Christopher Nkunku, probabilmente l'uomo più in forma del Milan, e Niclas Fullkrug, arrivato prima di gennaio per allungare le rotazioni e rivelatosi subito decisivo. I tre punti conquistati domenica sera contro il Lecce portano la sua firma. Con la sua rete dalla panchina, il Milan diventa la squadra che ha trovato più gol dai subentrati: ben 6 reti.