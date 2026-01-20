Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Allegri scopre l’abbondanza nelle scelte: i rossoneri primeggiano in gol dalla panchina

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Allegri scopre l’abbondanza nelle scelte: i rossoneri primeggiano in gol dalla panchina

La panchina può cambiare il destino del Milan: ecco il dato che lo certifica
Il quotidiano 'Tuttosport' uscito quest'oggi in edicola ha dedicato un pezzo al Milan e all'abbondanza scoperta da Massimiliano Allegri nelle ultime settimane
Redazione

"Max scopre il turnover" titola 'Tuttosport' uscito questa mattina in edicola, sottolineando il fatto che Massimiliano Allegri, dopo settimane vissute in emergenza a causa degli infortuni, ora si può godere una rosa con diverse rotazioni efficaci e con tante soluzioni.

Milan, finalmente tante scelte per Massimiliano Allegri

—  

Uno dei ruoli in cui il tecnico livornese ha spesso faticato è stato l'attacco. In quel reparto Allegri non ha mai avuto così tanta abbondanza come in queste ultime settimane. Christian Pulisic e Rafael Leao, i titolari, sembrano aver lasciato alle spalle i problemi che li hanno fermati nei primi mesi. Dietro di loro scalpitano Christopher Nkunku, probabilmente l'uomo più in forma del Milan, e Niclas Fullkrug, arrivato prima di gennaio per allungare le rotazioni e rivelatosi subito decisivo. I tre punti conquistati domenica sera contro il Lecce portano la sua firma. Con la sua rete dalla panchina, il Milan diventa la squadra che ha trovato più gol dai subentrati: ben 6 reti.

LEGGI ANCHE

Questo è uno dei mantra di Massimiliano Allegri. La possibilità di effettuare fino a 5 sostituzioni dà la possibilità di rivoltare completamente la squadra. Questo approccio è risultato vincente sia contro il Lecce, ma anche con la Fiorentina, quando Nkunku pareggiò entrando pochi minuti prima. Ora Max ha delle secondo linee che stanno entrando in ritmo e stanno trovando prestazioni convincenti. Gli esempi che saltano all'occhio sono Ardon Jashari, sempre meglio nel ruolo di vice Modric, e Samuele Ricci, reinventato mezzala che abbina qualità a quantità.

LEGGI ANCHE: 4-3-3, 3-4-3 per il Milan? Centrocampo e il fattore Saelemaekers: ecco i contro di un cambio tattico

Per conclude, 'Tuttosport' sottolinea l'unico reparto in cui si rischia sempre di entrare in emergenza appena manca una pedina. Parliamo della difesa, in cui ci sono 5 giocatori per tre ruoli, tra cui Odogu che finora ha giocato una sola volta in campionato. Più volte Igli Tare ha detto che in difesa non arriverà nessuno, ma la sessione invernale di calciomercato chiude il prossimo 2 febbraio e, come noto, nel mercato tutto può cambiare molto velocemente.

Leggi anche
Milan, le quote di Allegri: per la Champions si può persino rallentare. Ma per lo Scudetto …
Antimafia, ascoltati Ferrero (Juventus) e Scaroni (Milan) sulla criminalità nelle curve

© RIPRODUZIONE RISERVATA