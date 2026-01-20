La panchina può cambiare il destino del Milan: ecco il dato che lo certifica

Questo è uno dei mantra di Massimiliano Allegri. La possibilità di effettuare fino a 5 sostituzioni dà la possibilità di rivoltare completamente la squadra. Questo approccio è risultato vincente sia contro il Lecce, ma anche con la Fiorentina, quando Nkunku pareggiò entrando pochi minuti prima. Ora Max ha delle secondo linee che stanno entrando in ritmo e stanno trovando prestazioni convincenti. Gli esempi che saltano all'occhio sono Ardon Jashari, sempre meglio nel ruolo di vice Modric, e Samuele Ricci, reinventato mezzala che abbina qualità a quantità.
Per conclude, 'Tuttosport' sottolinea l'unico reparto in cui si rischia sempre di entrare in emergenza appena manca una pedina. Parliamo della difesa, in cui ci sono 5 giocatori per tre ruoli, tra cui Odogu che finora ha giocato una sola volta in campionato. Più volte Igli Tare ha detto che in difesa non arriverà nessuno, ma la sessione invernale di calciomercato chiude il prossimo 2 febbraio e, come noto, nel mercato tutto può cambiare molto velocemente.
